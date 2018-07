Inhalt Seite 1 — Chronische Ebbe in der Postkasse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walther Weber

Man will es nicht glauben, und doch ist es wahr; Das zweitgrößte Verkehrsunternehmen in der Bundesrepublik, die vielgelästerte und beschimpfte Bundespost, ist trotz der kräftigen Gebührenerhöhung vom Frühjahr nicht aus den roten Zahlen herausgekommen. Soweit es die für die ersten neun Monate vorliegenden Unterlagen zeigen, konnte nicht einmal der jährliche Verlust des staatlichen Mammutbetriebes nennenswert abgebaut werden.

Rund 360 Millionen Mark werden dem Postminister am Ende des Jahres in der Kasse fehlen, wenn er seine – übrigens sehr gut geführten – Bücher schließen läßt. An jedem Tag fast eine Million! Das ist kaum weniger als im Vorjahr, als das Minus 382 Millionen Mark erreichte und kräftig die Reklametrommel gerührt worden war, um die unpopuläre Gebührenerhöhung durchzupauken.

Wie kommt es, daß der Postsäckel so leer bleibt, obwohl wir alle, als Frankierer, Telephonieren oder Telegraphierer unser Scherflein entrichten, damit die Blauberockten gut zu tun haben, so viel, daß sie klagen, sie könnten die Arbeit mit den nunmehr durchschnittlich 430 000 Beschäftigten nicht bewältigen?

Einmal haben sich die Erwartungen der Post offensichtlich nicht erfüllt. Die Verbraucher haben sich so marktgerecht verhalten, „so elastisch in bezug auf den Preis“ reagiert, wie es die Programmierer der Post wohl nicht gedacht hatten.

Die Postkunden haben ihnen teuer erscheinende Leistungen weniger in Anspruch genommen. Sie haben, soweit sie es konnten, anderen Kommunikationsmitteln den Vorzug gegeben. Anstatt Pakete per Post zu versenden, tat man es mit der Bahn per Expreß oder mit dem Spediteur. Anstatt zu schreiben, telephonierte man. Schließlich liegt das Briefporto im Ortsverkehr mit 20 Pfennig um gut 25 Prozent über den Kosten eines Telephonats. Und nur wenige sind der Versuchung erlegen, durch Selbstwählfernrufe in der erheblich verteuerten Gesprächszeit zwischen 19 und 21 Uhr der Post zu Sondergewinnen zu verhelfen.

Nun hat die Post das Nachsehen. Der Telegrammdienst ist rückläufig und selbst Briefe wurden in geringerer Menge befördert, vor allem Massensendungen. Etwa fünf Prozent weniger Pakete wurden in den ersten neun Monaten 1962 abgefertigt und auch die Leistungszahlen im Zeitungsdienst schwächten sich merklich ab. Selbst die Umsätze im Zahlungsverkehr, der in Konkurrenz zum Überweisungsdienst der Banken und Sparkassen steht, stagnierten. Und im Postsparkassendienst sank die Buchungsleistung, wie es so nüchtern heißt, um fast sechs Prozent.