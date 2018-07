Abgetakelte Fregatten, zahnlose Tiger und bejahrte Boxer bieten ein trauriges Bild; auch Panorama hat sich selbst überlebt. Der frische Rebell, Proskes und Paczenskys ungezogenes Kind, ist zum Musterknaben geworden; nur keine Experimente heißt die Devise, nur keine Einseitigkeit; ängstlich befolgt man die Weisung, auch die „andere“ Partei gehörig zu beuteln.

Die Interviews am Montag hatten den Zuschnitt eines Kopfblatts aus der Provinz („Und nun, Herr Oberbürgermeister, zur strittigen Klärgruben-Frage“), man streifte, nickte und huschte; aufs Entlarven wurde verzichtet. Und dabei gab es doch Zündstoff genug: In Füssen und in Ostberlin zum Beispiel standen, Tage zuvor, zwölf deutsche Männer, sechs gegen sechs, auf dem Eis, und Tausende von deutschen Schwestern und Brüdern beschimpften hüben und drüben die andere Mannschaft so grimmig, daß man in Füssen sogar mit dem Spielabbruch drohte und der Betrachter am Bildschirm sich mit Wehmut des alten Römerspruchs erinnerte: Germanen werden am besten durch die Germanen erledigt.

Auch Kurt Wessel hatte einen rabenschwarzen Tag: Als ob er es nicht mehr nötig hätte, ließ er sich gehen, nannte, bar jeder Ahnung, die wirtschaftswissenschaftlichen Institute „parteigebunden“, setzte für Balkes „nachkapitalistische Zeit“ kühn das Wort Neokapitalismus und bewies damit, daß man zu einer Diskussion ein wenig mehr braucht als stereotyp wiederholte Zitate.

Gottlob, daß spät am Abend noch der Filmklub einlud und, unter der Ägide von Siodmak, Wilder und Seeler, die „Menschen am Sonntag“ vorführte, einen Stummfilm vom Ende der zwanziger Jahre. Da sah man noch einmal das alte Berlin, die Metropole der Dreigroschen-Oper-Zeit, sah City und Wannsee, Stein und Natur, gespiegelt in den Gesten von vier Laiendarstellern, sah die Verkäuferin und einen Vertreter, der mit tonlosem Mund schwadronierte, sah die Komparsin und den Chauffeur.

Eine harmlose Ausflugsgeschichte, so schien es, Flirts und flüchtige Zärtlichkeiten, Viereckspiele und Othello-Farcen im Kleinbürgermaß ... doch dahinter, welche Konturen! Da kamen, in jähen Schnitten, vom Sonntagsschrecken versteinte Fassaden ins Bild, eine alte Frau ging zur Bahn, der Hausvogteiplatz zeigte, verlassen und öde, die Schwermut der Feiertagsstadt; ein Mädchen weinte im Fenster... und draußen jauste man in Hosenträgern, legte, ein Willy-Fritsch-Idol vor Augen, die Grammophonplatte auf oder ergab sich, statt dem Nickerchen, einem kurzen Liebesgenuß.

Ein trauriger Film; Häßlichkeit, Leere und Melancholie auf die Platte gebannt; der Betrachter war eingeladen, den Faden weiterzuspinnen, und das tat er dann auch: Aber die Geschichte nahm, zwischen Filmstarbildern, Hinterhausschächten und Fontaneschen Kiefern, in jedem Fall ein düsteres Ende.

Vierunddreißig Jahre später sieht man die Kleinbürgerkomik dieses bewundernswerten Films mit anderen Augen. Sentimentalität und Zynismus, der Buchhalterwitz und die Grausamkeit können zusammengehören. Wir haben es, leider, erlebt. Momos