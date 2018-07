Nachdem sich im Sommer unter Führung einer großen amerikanischen Bank in Europa ein Ring von nationalen Factoringbanken gebildet hatte, will jetzt die Firma Walter E. Heller, ein in dieser Branche großgewordenes amerikanische Institut, im Rhein-Main-Gebiet, wahrscheinlich in Mainz, die Heller-Factoring-Bank Deutschland – Stammkapital 12 Millionen DM – gründen. Für sie ist eine andere Organisationform vorgesehen als die, welche der Factoring-Bankenring für sich geschaffen hat. Die neue Bank wird zentralistisch geführt werden. Der gesamte Dienstleistungs-Apparat liegt für Europa bei einer Hauptstelle. Die Amerikaner sind so optimistisch zu glauben, daß der gemeinsame europäische Markt bald genauso uniform sein wird, wie der ihres eigenen Kontinents. Für die Europäer, die offenbar bei dem Bankenring einen größeren Einfluß als in der Heller Bank haben, ist der Föderalismus eine Realität, mit der man auch im geschäftlichen Leben rechnen muß. Daß hier deshalb Probleme liegen, weiß die Heller Bank. Ihre Leitung läßt daher die Möglichkeit zur Gründung von Filialen und Außenstellen offen.

Die Heller-Bank soll lediglich ein Dienstleistungs- und Kreditgeschäft betreiben, sich die Mittel hierfür aber am Markte nicht selbst besorgen. Sie bekommt sie vom Mutterhaus in Chicago zur Verfügung gestellt. Es nimmt Geld und Kapital grundsätzlich dort auf, wo es am billigsten ist. Das Chicagoer Institut will keine bestimmte Bank oder Bankengruppe bevorzugen. Sie scheut jegliche Anlehnung.

Die Heller-Bank wird vornehmlich mit mittel- und langfristigen Geldern arbeiten. Auch hier unterscheidet sie sich vom Bankenring, dessen einzelne Institute sich im Hinblick auf die kurze Laufzeit der Factoring-Kredite an den nationalen Geldmärkten refinanzieren. Sie schließen damit das Währungsrisiko aus, das unter Umständen bei der Heller-Bank mit seiner anderen Finanzierungsmethode bedeutsam werden kann.

Dieser ist mit kurzfristigen Geldern nicht gedient. Die Heller-Bank soll nämlich als zusätzliche Geschäftszweige die Finanzierung des An- und Verkaufs von langlebigen Wirtschaftsgütern auf Teilzahlungsbasis, die Vermietung von Maschinen und industriellen Anlagen und die Finanzierung von Teilzahlungsinstituten betreiben. Auf diese drei Geschäftszweige entfällt bei dem Mutterhaus in Chicago mehr als die Hälfte des Kreditvolumens. W. R.