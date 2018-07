In diesen Tagen haben sowohl die Reichhold Chemie AG, Hamburg, als auch die Deutsche Erdöl AG, Hamburg, in getrennten Verlautbarungen bekanntgegeben, daß ihre gemeinsame Tochtergesellschaft, die Oleonaphta Chemische Fabrik GmbH, Brunsbüttelkoog, ihren Betrieb eingestellt hat. Die Entwicklung auf dem Welt-Chemie-Markt hat kein rentables Arbeiten der auf grüner Wiese errichteten Anlagen gestattet. Möglichkeiten zur Ausweitung der Produktion und Ausdehnung auf neue Arbeitsgebiete wurden nicht gefunden. Damit läßt es sich nicht mehr länger verheimlichen: In diesem Falle ist es zu Fehlinvestitionen großen Stils gekommen.

Die Reichhold Chemie AG hat die Lage schon im Sommer dieses Jahres richtig eingeschätzt. Sie schrieb ihren Oleonnaphta-Anteil von 4,5 Millionen DM voll ab und mußte nicht zuletzt deshalb die Dividende ausfallen lassen. Aus dem Oleonaphta-Abenteuer besteht noch eine Bürgschaftsverpflichtung von 4,25 Millionen DM, für die voll gerade gestanden werden muß, wenn sich nicht ein Käufer für die Anlagen in Brunsbüttelkoog findet. Im Augenblick ist keiner zu sehen. Dennoch kündigt der Reichhold-Vorstand für 1963 die Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen an, obwohl in der Steuerbilanz noch ein Verlust vorhanden ist, von dem die Gesellschaft wohl bis 1965 „zehren“ kann. Die Gesellschaft will aber unbedingt ihr ramponiertes Ansehen an der Börse und bei ihren Aktionären wiederherstellen, was nur über Dividendenzahlungen möglich ist. Es handelt sich also um eine optische Maßnahme. Betriebswirtschaftlich wäre es sicherlich vernünftiger, zunächst einmal den Verlust und den Bürgschaftskredit zu tilgen, der allerdings so zurückgezahlt werden kann, daß genügend Geld für die Ausschüttungen übrig bleibt

Die Deutsche Erdöl AG glaubte, in der Bilanz per 31. 12. 62 die Oleonaphta-Beteiligung noch zu 100 Prozent (!) bewerten zu müssen, eine Maßnahme die berechtigterweise Verwunderung hervorrief. Allerdings ist die DEA in bezug auf die Bewertung ihrer Beteiligungen auch in anderen Fällen recht großzügig. In der letzten Bilanz standen die Rheinpreußen-Aktien bei der DEA nämlich noch zu 151 Prozent zu Buch, ihr Börsenkurs betrug damals und beträgt heute etwa 88 Prozent. Da es sich hier um einen Komplex von rund 140 Millionen DM handelt, kamen bei Abschreibung auf den Börsenkurs Millionen-Belastungen auf die DEA zu.

Auch Oleonaphta wird die DEA nicht auf die Dauer mit 100 Prozent in der Bilanz stehen lassen können, so daß sie insgesamt per 31. 12. 63 über ansehnliche Abschreibungsmöglichkeiten verfügt. Da diese jedoch praktisch schon bereits im vergangenen Jahr bestanden haben und man sich dennoch entschloß, eine Dividende von 10 Prozent zu zahlen, besteht wohl kein Zweifel, daß auch für 1963 an diesem Satz festgehalten werden soll. Dies um so mehr, ab die ersten zehn Monate dieses Jahres eine Umsatzsteigerung von 23 Prozent gebracht haben. Wenn man wohl auch nicht davon ausgehen kann, daß der Gewinn ebenso rasch gestiegen ist, so dürfte insgesamt doch wohl die Rentabilität besser geworden sein. Bei der DEA scheint es also wieder aufwärts zu gehen, wenn auch wohl noch nicht mit der Dividende. K. W.