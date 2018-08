„Halt mal die Bombe, Liebling“ (Frankreich/Italien; Verleih: Atlas): Hinter dem albern-anbiedernden Titel verbirgt sich eine 1960 entstandene Komödie René Clements die ganz so schlecht nicht ist. Im Italien der zwanziger Jahre gerät der Zögling eines katholischen Waisenhauses (Alain Delon) erst zum Militär und dann, weil ihn der Hunger zwackt, zur noch jungfräulichen faschistischen Partei. Dort hält es ihn nicht lange, denn auf einem Spitzelgang verliebt er sich in das hübsche Töchterlein Barbara Laß) eines biederen Anarchisten (Gino Cervi). Das Mädchen vermutet und liebt in dem hübschen Jungen einen großen Bombenleger; der kauzige Großvater der Familie, der auf dem Dachboden haust, eine Privatbombe hütet, sein Essen an der Schnur hochhievt und sich nicht waschen will, hat ihm die Rolle aufgeschwatzt. Die Verwicklungen lassen sich ahnen, die Verwechslungskomödie ist umständlich gesponnen. Zwei echte, bärtige und ein östliches Kauderwelsch murmelnde Attentäter tauchen auch noch auf. Es gelingt ihnen zwar, den Konstantinbogen umzulegen, alle anderen Bomben aber sammelt der jugendliche Held wieder ein. Nur Großväterchens Privatbombe platzt zum Happy-End. Mit viel Liebe zum putzigen Detail kümmert sich Clement um das betulich-einfältige Treiben der Anarchisten. Ihr freundliches Verhältnis zum Vater Staat – jedesmal, wenn hoher Besuch Rom beehrt, werden sie vorsorglich hinter Schloß und Riegel gesetzt – und ihr bissiges zur Kirche geben Clément manche Gelegenheit zum Seitenhieb. „Man weiß so wenig über die Freiheit“, sagte Clément zu seinem Film, „ich würde mich freuen, wenn er dazu beitragen würde, der dürftigen Erklärung des Wortes ‚Freiheit‘ ein paar Zeilen hinzuzufügen.“ Das allerdings ist dem Regisseur nicht gelungen. Die Augenblicke, in denen er verbissen den ernsten Hintergrund seiner Fabel ansteuert, sind die schwächsten des Films. Ungestraft läßt sich mit diesem Entsetzen Scherz nicht treiben: Eine unglückselige Verharmlosung ist die Konsequenz. Seine Zipfelmützen-Faschisten werden am Ende zwar ausgesprochen boshaft und gemein, bleiben aber doch die aufgebrachten Pfadfinder der arglosen Klamotte. uwe