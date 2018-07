Johann Recktenwald: Woran hat Adolf Hitler gelitten? Eine neuropsychiatrische Deutung. Ernst Reinhardt Verlag, München. 122 Seiten, kartoniert 6,50 DM, Leinen 8,50 DM

Das ist ein merkwürdiges Buch. Es ist von einem Facharzt für andere Fachärzte geschrieben, es ist voller gelehrter Auseinandersetzungen und Fachausdrücke, und es regt dennoch auch die Laien auf. Der Verfasser hat die Hitler-Literatur studiert und die Ergebnisse seiner Lektüre durch die Befragung einiger Augenzeugen ergänzt. Danach zeichnet er ein Bild der Verwüstungen, die Hitlers Krankheit über ihn gebracht hat – wie er sie sieht.

Eine ausführliche Diagnose auf Grund von Literaturangaben ist für einen Facharzt sicherlich ungewöhnlich. Aber wie die Dinge liegen, ist für keinen Mediziner ein anderer Weg möglich. Die Ärzte, die Hitler behandelt haben, sind tot; übrigens hat er sich stets geweigert, sich gründlich untersuchen zu lassen. Man wird also die Methode Recktenwalds grundsätzlich billigen müssen, auch wenn die Ergebnisse seiner Überlegungen von den Fachleuten wohl noch lange diskutiert werden mögen.

Schon jetzt läßt sich aber sagen, daß die Politiker und erst recht die Biographen Hitlers an diesem kleinen und inhaltsreichen Buche nicht vorbeigehen können. Nach der Lektüre werden viele besser verstehen, was ihnen vorher ein undurchdringliches Rätsel war.

Daß Hitler krank war, flüsterte man bereits zu seinen Lebzeiten; nach seinem Tode wurde es offen verkündet. Recktenwald verwirft alle bisherigen Diagnosen, so die von der Paralyse (Gehirnerweichung) Hitlers als Späterscheinung einer syphilitischen Erkrankung. Er will auch nichts davon wissen, daß Hitler ein hysterischer Psychopath gewesen sei. Wohl glaubt er, daß die berühmte, von Hitler in seinem Buche so pathetisch geschilderte Kriegsblindheit eine hysterische Reaktion gewesen sei, zu erklären aus der Erschütterung seines Weltbildes nach der Rückkehr aus seinem einzigen Heimaturlaub an eine Front, die bereits wankte. Aber diese hysterische Erkrankung hält Recktenwald für ein Ereignis, das auch den Durchschnittsmenschen habe treffen können und in ähnlicher und verwandter Form zu der damaligen Zeit auch viele „normale“ Menschen getroffen haben.

Ebenso verwirft Recktenwald mit medizinischen Begründungen die früher vorgetragenen Diagnosen, wonach der Knabe Hitler an Schizophrenie gelitten habe, wonach Hitler ein schizoider Typ gewesen sei und wonach er an Schizo-Charakterose oder an Paralysis agitans (der Parkinsonschen Krankheit) gelitten habe.

Um das Krankheitsbild zu verstehen, das Recktenwald entwirft, muß man zunächst zur Kenntnis nehmen, was der Verfasser von den ererbten Zügen und von der Jugendentwicklung Hitlers wiederholt. Großeltern und Eltern waren gesund, wenn auch – wie der Vater – komplizierte Naturen, geschickt, vital, von kräftiger Sinnlichkeit. Über Kinderkrankheiten Adolf Hitlers wissen wir nichts. In der Dorfschule galt Hitler als aufgeweckt und lebhaft. Nichts deutet auf krankhafte Züge, auf Grausamkeit, auf einen schlechten Charakter hin.