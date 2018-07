Inhalt Seite 1 — Röpke und die „New Frontiers“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor nunmehr fünfzehn Jahren, also schon recht bald nach der Währungsreform, haben die Professoren Walter Eucken und Franz Böhm für den Neoliberalismus – oder „Ordoliberalismus“, wie er seitdem immer häufiger genannt wird – eine Plattform geschaffen, indem sie ein Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft“ begründeten, das unter dem anspruchsvollen Titel ORDO (im Verlag Helmut Küpper vorm. Georg Bondi, Düsseldorf) erscheint. Als Herausgeber zeichnen nun, neben Franz Böhm, die Professoren F. A. Lutz und F. W. Meyer, unter Mitwirkung von Karl Brandt, C. v. Dietze, F. A. Hayek und Wilhelm Röpke; die Schriftleitung liegt in den Händen von Professor Meyer und Dr. H. O. Lenel. Der vor einiger Zeit erschienene 14. Band des ORDO-Jahrbuches (463 Seiten, Preis 53,80 DM) wird eingeleitet durch einen von G. Eisermann verfaßten höchst eindrucksvollen Nachruf für Alexander Rüstow (gest. 30. Juni 1963), der als einer der Mitherausgeber zu dem „engeren“ ORDO-Kreis gehört hat.

Ein besonderer Vorzug des Jahrbuches ist, seit längerem schon, der vorzüglich redigierte Literaturteil. Er umfaßt diesmal, auf gut 150 Seiten, etwa vierzig teils ausführliche, teils knapp gehaltene Buchbesprechungen; damit ermöglicht er eine Orientierung über eine gute Auswahl von Neuerscheinungen der wirtschaftswissenschaftlichen Fachliteratur – in einer („relativen“) Vollständigkeit, wie sie sonst dem interessierten Leser nicht leicht geboten wird. Als exemplarische „Stücke“ dieses Buchteiles können die Besprechungen von Heinrich Irmler über L. Albert Hahns „Fünfzig Jahre“ und über Werner Hofmanns „Säkulare Inflation“ gelten – dazu ferner die Besprechungen der von den Autoren Ludwig Preller, Elisabeth Liefmann-Keil und Konrad Eisholz letzthin veröffentlichten Schriften zur Sozialpolitik, durch die Rezensenten Heddy Neumeister und Hans Willgerodt.

Im Hauptteil des Jahrbuches sind etwa ein Dutzend Autoren vertreten. Professor Hayek, der jetzt wieder am Heimatort der „Freiburger Schule“ lehrt, eröffnet den Reigen mit einer Studie über „Arten der Ordnung“, in der – um es einmal ganz flink zu sagen – zwischen den (für die Dauer gültigen) „Regeln“ und der (immer wieder neuzugestaltenden und flexibel zu haltenden) „Organisation“ unterschieden wird. Das politisch vielumstrittene Thema der Wandlungen im totalitären Herrschaftsbereich wird, in einer soziologisch orientierten Betrachtung, von Edith Eucken-Erdsiek behandelt. Der Autor K. Paul Hensel verteidigt die These, daß unser Grundgesetz „mit... staatlicher Planung des wirtschaftlichen Gesamtprozesses unvereinbar“ sei.

Eine Reihe von Sonderfragen behandeln weiterhin Th. M. Marburg (Milwaukee), F. Machlup (Princeton) und G. Schmölders (Köln); dabei geht es um die Antitrustpolitik in den USA, um historische Fakten des Transferproblems (zwischen 1793 und 1963) und um das, was von der Kölner „sozialökonomischen Verhaltungsforschung“ bisher, in den letzten zehn Jahren, geleistet worden ist. Auf quasi „verlorenem Posten“ kämpft Edmund Winterhoff gegen die Preisbindung im Buchhandel. Sein wohlgelungener Essay – Franz Böhm hat zu dem Thema eine umfangreiche Darstellung unter kartellrechtlichen und kartellpolitischen Aspekten beigesteuert – begründet (wahrscheinlich zutreffend ... ) das Aufkommen der „Buchgemeinschaften“ damit, daß der durch die Preisbindung unterdrückte Wettbewerb sich hier ein Wirkungsfeld gleichsam ersatzweise geschaffen hat.

Erwähnt sei aus der Reihe der Abhandlungen zu speziellen Dingen noch der Beitrag von E. Dürr (Köln) über „Ordnungsprobleme der Konjunkturpolitik“, der freilich nicht nur vom Inhaltlichen, sondern auch vom Stilistischen her manche Kritik herausfordert. Hierzu nur ein Beispiel: da es eine „unbewußte“ Politik nun einmal nicht geben kann, ist der Terminus „bewußt konjunkturpolitisch“ sicherlich fehl am Platze...

Der beträchtliche Spielraum an Meinungsfreiheit, den der ORDO-Kreis seinen „Mitgliedern“ einräumt, wird recht eindrucksvoll durch den Beitrag des in der Südafrikanischen Union, (an der Universität Johannesburg) lehrenden Professors Ludwig M. Lachmann dokumentiert. In seiner Studie (unter dem Titel „Wirtschaftsordnung und wirtschaftliche Institutionen“) behandelt der Autor die Frage, wie es zu der relativ hohen Preiselastizität auf den „Händlermärkten“ für (fast alle) natürlichen Rohstoffe und für Stapelwaren kommt, und andererseits zu der – nicht ins Schema der traditionellen Theorie passenden – Starrheit der „administered prices“ für Güter industrieller Fertigung. Anstatt des zu erwartenden Verdammungsurteiles über irgendwelche wettbewerbsbeschränkende Marktstrukturen oder Marktpraktiken, die (in liberaler Sicht!) vermutlich für diese Preistarrheit verantwortlich zu machen seien, findet sich hier aber der bemerkenswerte Satz: „Es ist nicht einzusehen, warum ein vom Verkäufer festgesetzter Preis dem Wettbewerbsprinzip widerstreiten sollte.“ Aber auch abgesehen von dieser für jeden „echten Marktwirtschaftler“ provokatorischen Formulierung enthält der Beitrag Lachmanns einige Ansätze zu unkonventionellen. Problemstellungen und -lösungen. Man möchte wünschen, daß die „brillanten jungen Leute“ in den nacionalökonomischen Seminaren unserer Hochschulen ebensoviel an Mut und Unbefangenheit des Denkens aufbringen, wie es da dokumentiert wird.

Gesägt werden muß noch etwas zu dem Aufsatz, den Wilhelm Röpke, ausgehend von einer Kritik der (Wirtschafts-)Politik des „New Frontier“, ganz allgemein über den (politischen) Kurs der Kennedy-Administration geschrieben hat. Wer seit vier Jahrzehnten das Wirken dieses Autors mit mehr oder minder ausgeprägter Zustimmung verfolgt hat, und dabei stets ein Bewunderer seiner Redlichkeit und seiner Integrität gewesen ist, für den ist es geradezu unbegreiflich, bis zu welchem Grad an verbissener Ungerechtigkeit sich Röpke in seiner Kritik an Kennedy hinsteigern konnte: ohne jede Verständnisbereitschaft in Sachfragen, aber auch ohne jedes Gefühl für das Charisma, das dieser kraftvollen Persönlichkeit gegeben war.