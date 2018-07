Das kleine Dienstmädchen“, aus einer Londoner Privatsammlung, ist ein sehr später Pissarro, 1896 entstanden, noch milder, noch freundlicher, noch wohliger temperiert als seine früheren Bilder. Der Farbauftrag in kleinen Flecken und Kommaformen bewirkt dieses eigentümliche Vibrieren nicht nur der Oberfläche, sondern des Bildraums, in dem die betonten Senkrechten sich mit sanfter Gewalt gegen das formauflösende Licht behaupten. Aus der mühelos erreichten Einheit von Figur und Raum resultiert ein Wohlgefühl und Wohlgefallen, das schon die Zeitgenossen des späten Pissarro (der junge Pissarro hatte fast noch schwerer als seine impressionistischen Freunde um Verständnis zu ringen) als „die Süße des Lebens“ und „Ausdruck des Glücks“ empfanden.

Das Bild ist eine der letzten Farbtafeln in der prachtvollen Monographie „Camille Pissarro“ von John Rewald (Verlag M. DuMont Schauberg, Köln; 160 S. mit 48 Farbtafeln und 74 Abb., 49,– DM). In seiner biographischen Einleitung berichtet Rewald über Pissarros persönliche Tragödie, die gerade dadurch so beklemmend wirkt, weil sie nicht die existentielle Größe wie bei van Gogh oder Gauguin erreicht, sondern in eine schreckliche kleinbürgerliche Misere entartet – sechs Kinder, kein Geld und eine ewig keifende Frau, das ehemalige Dienstmädchen – und in einem späten Familienidyll aufgeht.

Pissarros Bilder spiegeln nichts davon, sie sind schön und friedlich, die Landschaften von Pontoise so schön wie bei Cézanne, ein Wochenmarkt so schön wie bei Renoir, die Figurenbilder um 1890 so schön wie bei Seurat. Dabei haben gerade die andern von ihm gelernt, nicht umgekehrt. Nur daß sie ihm davonliefen, über den Lehrer hinauswuchsen, bis an die Grenze vorstießen, während Pissarro nicht mitmachte, in seinem mittleren Terrain verharrte, in der schlichten Landschaft und der schlichten Stube.

Seine Bilder haben einen Zug zum Anonymen, eine Indifferenz gegenüber dem Individuellen, der im seltsamen Widerspruch zum Persönlichkeitskult der Epoche steht. Es fehlt seinen Bildern das Markante, die „charakteristische Note“, sie sind gerade nicht unverwechselbar – es ist klar, daß der Name Pissarro nie ganz populär werden kann, daß man die Vorstellung von Kunst als Selbstverwirklichung aufgeben muß, um der Vollkommenheit dieser Malerei und ihrer Bescheidenheit gerecht zu werden.

Gottfried Sello