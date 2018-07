Von Robert Neumann

Was ist ein Witz? Was unterscheidet ihn von der humoristischen Geschichte, von der Anekdote, von der Zote? In unserer vorigen Ausgabe gab Robert Neumann eine mit vielen Beispielen belegte Antwort: die Unterbrechung der direkten Aussage, der Sprung über ein Loch in der Aussage, mit einem Wort – die Sublimierung. Ihre einfachste Form ist der Reim, der zum Beispiel den „Wirtin-an-der-Lahn“-Zoten zu ihrer Popularität verhilft.

Ein englisches Gegenstück ist der „Limerick“ – womöglich noch obszöner, aber meist sehr viel witziger und oft von den besten Köpfen produziert, meist von Universitätsdozenten, die viele Stunden im Senior Common Room totzuschlagen haben. Hier liegt ein Thema für eine Doktorarbeit vergraben. Vergleichende Obszönitätspsychologie.

Nun, und dem noch Höherstehenden genügt auch die Reimerei nicht mehr, und je höher er steht, desto vertrackter wird seine Sublimierungsforderung, seine „Hemmung“, desto esoterischer wird sein Witz.

Ein Alibi also. Eine sublimierte Attacke. Ein unterdrückter Protest.

Die nächste Frage ist: Wogegen wird da protestiert?

Die vollständige Antwort wäre sehr, kompliziert. Die einfache Antwort ist: Protestiert wird auf dem Umweg über den Witz gegen Instanzen, bei denen die unsublimierte Aggression unstatthaft, unziemlich oder gefährlich wäre. Mit anderen Worten: der Witz ist die Waffe des Unterdrückten gegen den Unterdrücker, des Untertans gegen die Autorität.