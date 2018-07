Inhalt Seite 1 — Zum letzten Male: der Fall Hofstätter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir hatten unseren Lesern über den „Fall Hofstätter“ (ZEIT Nr. 36/63) berichtet. Durch diesen Bericht, der nichts anderes geben wollte als eine faire Darstellung des Sachverhaltes, wurden wir unversehens selber als „Pro-Hofstätter-Partei“ abgestempelt. Es entspricht dem Stil dieser Zeitung, daß wir uns eine weitere Stellungnahme versagten, solange ein vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg eingesetzter Ermittlungsausschuß die Frage prüfte, ob gegen Professor Hofstätter ein Disziplinarverfahren einzuleiten sei.

Der inzwischen erschienene Ermittlungsbericht sowie eine Stellungnahme des (damals amtierenden) Rektors der Universität Hamburg decken sich in allen wesentlichen Punkten mit unserer Darstellung des Falles. Von einem Disziplinarverfahren kann nicht mehr die Rede sein.

Wir möchten den Schlußbericht in der Form geben, die ihm der bekannte Strafrechtler Rudolf Sieverts, bis Ende des Sommersemesters 1963 Rektor, heute Prorektor der Universität Hamburg, gegeben hat.

Bei der feierlichen Rektoratsübergabe am 12. November 1963 erklärte er im Rahmen eines Berichtes über Kontakte mit Universitäten des Auslandes:

Wenigstens einige ausländische Kollegen fanden den Mut, glücklicherweise, mich offen auf den im Bezirk unserer Universität Mitte Juli geschehenen Vorfall auf einer Abendveranstaltung einer politischen Studentengruppe, der die Runde durch die Weltpresse gemacht hat und der infolgedessen auch über unsere Grenzen hinaus sehr bekannt geworden ist, anzusprechen, statt ihn, wie wohl die meisten es getan haben, vor mir für sich zu behalten und ihn als weiteren Punkt auf das Negativ-Konto der bundesdeutschen Hochschulen und unseres Volkes zu schreiben.

So konnte ich wenigstens diesen Kollegen gegenüber folgendes klarstellen mit der Bitte, es in ihren Kreisen weiterzusagen. Ich wiederhole das hier in aller Öffentlichkeit, weil auch viele deutsche Mitbürger das Rektorat mündlich oder schriftlich tief besorgt um eine Erklärung über diesen Vorfall gebeten haben – ein mir sehr verständliches Begehren, dem ich aber nicht entsprechen konnte, solange die Ermittlungen der disziplinarischen Voruntersuchung zur Klärung der Vorgänge nicht beendet waren – In bezug auf den konkreten Vorfall erklärte ich meinen ausländischen Kollegen:

a) Zur Zeit wird der Vorfall von einem von der Landesregierung beauftragten Ermittlungsführer der Beamtendisziplinargerichtsbarkeit daraufhin untersucht, wie er sich wirklich abgespielt hat und ob der so bewiesene Sachverhalt zur Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens Anlaß gibt, nachdem die Staatsanwaltschaft bereits das Vorliegen eines strafrechtlichen Tatbestandes verneint habe. Ich hatte aber die begründete Hoffnung, daß sich dabei die Behauptung einiger Ohren- und Augenzeugen, der betreffende Kollege habe mit seinen Äußerungen die Verbrechen der nationalsozialistischen Funktionäre verharmlosen oder gar als Kriegsrecht rechtfertigen wollen, als Mißverständnis herausstellen werde, wie er selbst von Anfang an behauptet habe. Ein Mißverständnis, zu dem er bei seinen aus dem Stegreif einer Diskussion erfolgten Darlegungen allerdings wohl selbst durch einige mißdeutbare Formulierungen und durch das Verfehlen des dem erschütternden Ernst des Gegenstandes angemessenen Tones sehr beigetragen habe. (Heute, am 20. November 1963, kann ich mitteilen, daß der Ermittlungsbericht diese meine Ansicht zu der Angelegenheit voll bestätigt hat.) b) Der von dem Kollegen als seine ganz private Ansicht durch Zeitungsartikel und Interviews in der Presse, Rundfunk und Fernsehen unterbreitete Vorschlag, ob man nicht eine Generalamnestie für diese Verbrechen erwägen solle, wenn über ihre Täter das Straf urteil rechtskräftig gefällt sei, findet bei seinen Hochschulkollegen und bei den Studenten keinen Anklang. Denn für jeden, der – wenn auch nur aus der Gerichtsberichterstattung der Presse über die Strafprozesse gegen jene Täter – die nicht nur in ihrer Massenhaftigkeit zutagegetretene Ungeheuerlichkeit ihrer Taten zur Kenntnis genommen hat, ist dieser Gedanke nicht weiter verfolgbar, sondern es bleibt für ihn höchstens die Frage einer Einzelamnestie für den einen oder anderen Verurteilten diskutierbar, der wirklich in einen Befehlsnotstand schuldmindernd verwickelt war.