Nach New York

Die Weltausstellung in New York, die im April ihre Türen öffnen wird, wirft ihre Schatten weit voraus. Die verschiedenen Reiseunternehmen steigen ins Geschäft. Die American Express Company bietet Kombinationen von Seereisen und dreitägigem Aufenthalt in New York mit der „Canberra“ an. Ab Southampton (19. Juni bis 4. Juli) für 941 Mark in der Touristenklasse. In dem Preis sind Schiffspassage, Vollpension und Aufenthalt in New York eingeschlossen.

Urlaub an der Kampenwand

Aschau, einer der ältesten oberbayerischen Wintersportplätze, bekommt erstmals in diesem Winter Touropa-Besuch. Das Reiseunternehmen hat den Ort in sein Programm aufgenommen. Vom Dorf führt eine Kabinenseilbahn auf die Kampenwand es besitzt ferner drei Skilifte, eine Skischule, Eislaufplätze, Rodelbahnen und ein altes Bauerntheater.

Ferien Wohnungen 1964

Der Verkehrsverein (Syndicat d’Initiative) von Cannet Plage (Perpignan Pyrénées Orientales) übersendet auf Anfrage Listen mit Anschriften von Vermietern, die im Sommer wie in Vor- und Nachsaison Ferienwohnungen vermieten. Ein großes Angebot sogenannter „Studios“ – möblierte Wohnungen mit Kochgelegenheit – steht zur Verfügung. Je nach Größe und Ausstattung zur trägt die Miete 1000 bis 1250 Mark im Monat in der Saison; in den Monaten Mai, Juni, September und Oktober ermäßigt sie sich um die Hälfte. Privatzimmer für eine oder mehrere Personen sind zum Preis von 300 bis 500 Mark monatlich außerhalb der Saison zu haben.

Sommerferien 1964