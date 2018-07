Im Winter werden auf der Strecke Travemünde–Gedser täglich zwei Fahrten durchgeführt. Ab Travemünde um 8 Uhr und 17.30 Uhr, ab Gedser 12 Uhr und 22.15 Uhr. Fahrzeit: dreieinhalb Stunden.

Auf der „Nils Holgersson“, die zwischen Travemünde und Trelleborg verkehrt, finden an jedem Wochenende Bordfeste statt. Einschiffung in Travemünde, samstags um 21 Uhr, die Fahrt dauert mit einem Aufenthalt in Trelleborg bis Sonntag 18 Uhr, Pauschalpreis 36 Mark.

Für die Einreise nach Skandinavien genügt für Bundesbürger der Personalausweis.