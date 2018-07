Helmut Arntz (Zusammenstellung): Regierung Adenauer. Herausgegeben vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden. 984 Seiten, 94 Bildtafeln, 55 Schaubilder, 168 Tabellen, 38,– DM

Auf fast tausend Seiten läßt sich viel an wissenswertem Material niederlegen, wenn die rechten Mitarbeiter am Werke sind. Einige Dutzend Sachverständige haben in diesem Band ihr Wissen und ihre Erfahrung verwertet und geben zusammen ein Bild von der Entwicklung der Bundesregierung in den vierzehn Jahren der Ära Adenauer. Dieses Bild darf wohl als lückenlos angesehen werden, soweit es sich um die Fakten handelt. Das Statistische Bundesamt hat Material beigesteuert.

Der umfangreiche Bilderteil macht den Text anschaulich; noch mehr gilt dasaber von den ganz ausgezeichneten Schaubildern. Wer über die Grundlagen und die Geschichte der Bundesrepublik genau informiert werden möchte, für den wird dieses wertvolle Handbuch unentbehrlich sein. P. M.