Dank für Deinen Brief,

mein Herz (Dich so zu nennen – das ist die Kühnheit der Distanz!). Und Dank dafür, daß Du mir, als Kritik des unlängst Geschriebenen, das englische Wort „wistful“ wiedergegeben hast; ich hatte es vergessen. „Wistful“ sei ich also – schmerzlich lächelnd; oder meinst Du: kokettierend mit diesem Schmerz? Jedenfalls danke ich Dir für die Warnung; ich will heute so sehr auf der Hut sein, wie das unsereiner nun einmal sein muß, gegenüber Eurereinem; Eurer einer. Also, un-wistfully:

Der Einsame treibt hier so seine Spiele. Zwei verspätete Zugvögel kamen gestern vorüber – Österreicher, Dramatiker, auf dem Weg zu einem Kongreß dieser Zunft in Rom. Sie sind leidenschaftliche Automobilisten, wie sich das ziemt für Dramatiker, und da sie hier über Nacht zu rasten entschlossen waren, und da in unserem Literaturcafé „nix los is“, wie der eine mir, mich auf der Piazza erkennend, in ihrem unmenschlichen Idiom anklägerisch versicherte, und da meine kleine Wohnung ja doch nur fünf Gehminuten – kurzum, sie besuchten mich. Gerade als ich Deinen Brief bekommen und zweimal gelesen hatte und eine hastige Antwort schreiben wollte (wenigstens bezüglich jenes einen Punktes) – eben da kamen sie.

Was tat ich? Ach, Knabenstreiche. Ich müsse zur Post, so sagte ich – Dringlichkeiten vorschützend, Filmverhandlungen, Verlag, Amerika, so rüstig stand man in Lebens Mitten – und ging nicht zur Post, der Brief war ja noch nicht geschrieben, ich tat nur so, als verließe ich das Haus, aber durch die Gartentür ging ich auf den Zehenspitzen in mein anderes Zimmer, das Du kennst, es liegt neben dem von meinen Gästen besessenen, und lautlos –

Nein. Ich schrieb nicht den Brief an Dich. Ich hatte nicht bedacht, daß dieses windig für Sommergäste gebaute Haus kein Geheimnis kennt.

Da saßen sie nebenan und plauderten – da saß ich nebenan und schämte mich, daß ich horchte, und mußte horchen, und schrieb Dir nicht.

Statt dessen – ja, ich schrieb nieder, was sie sagten. Da ist es – und daß Du jenes Idiom so wenig kennst wie ich selbst, ermutigt mich zu einer Niederschrift, für die mich jeder Wiener verachten würde (aber wie weit ist Wien!).