Am 30. Januar wurde Martin Walsers deutsche Chronik Eiche und Angora gespielt. Ein armer, tumber Geselle hält den Stützen der Gesellschaft seinen Narrenspiegel vor: Während sie sich wandeln, vom Kreisleiter zum Direktor und vom SA-Oberstudienrat zum Grauschlips-Oberstudienrat werden; während sie kämpfen und den Kampf verfluchen und abermals kämpfen, bleibt Alois Grübel sich treu. Abgerichtet und geschändet, als ein Woyzeck unserer Zeit, schwingt er die traurige Pritsche, wiederholt, was man ihm eingetrichtert hat, und wandert von Anstalt zu Anstalt.

Walsers Woyzeck ist ein Kastrat, dessen Stimme niemand hören mag, weil sie an eine Epoche gemahnt, derer sich die Honoratioren nur ungern erinnern. Aus der Froschperspektive erscheint die Wahrheit in neuem, unerwartet klarem Licht; Matzerath, Schwejk und Grübel, der Zwerg, der Schalk und der Tor, klagen am grimmigsten an. Ein Jammer nur, daß sich das Walsersche Spiel, zumal in den ersten Szenen, allzu abstrakt gibt; Grübel steht für sich; die Gegenspieler jedoch, Kreisleiter Gorbach, die Studienräte und in gewisser Weise auch der Büchnersche Arzt, Herr Zerlebeck mit seinem Schweigrohr-Test ... sie alle sind vertauschbar, bleiben ohne Profil und Charakter, sprechen im Stil der Soldatenzeitung und wirken überchargiert.

Freilich wird Walser einwenden können, es sei eben seine Absicht gewesen, dem entwürdigten Menschen die Uniformität der Schemen, den Schattentanz der ewig Wandlungsbereiten gegenüberzustellen: Der Narr macht ernst, die anderen leben dahin.

Das mag wohl sein; aber die Tatsache bleibt, daß der Verfremdung auf der Grübel-Ebene keine adäquate Transposition auf der Honoratioren-Stufe entspricht; man kalauert und redet in eichenem Stil („Des deutschen Spießers Wunderhorn“, mit Heineschen Lichtern verziert); es fehlt an Übergängen, Nuancen und individuellen Valeurs. Grübel allerdings bleibt eine große Figur; das Angorafell als Wappen der Wehrlosigkeit; das Wechselspiel zwischen dem einen, der alles verliert und immer ein Mensch bleibt, und den vielen, die immer gewinnen und dennoch Tierfratzen tragen ... wer könnte sich der Lehre dieser Moritat entziehn?

Horst Bollmann war ein Grübel, wie vor sechzehn Jahren Quest ein Beckmann war; an seiner Leistung, seinem tragischen Witz, der sanften Torheit und den Augenblicken jähen Erwachens wird man alle künftigen Darsteller messen. Auch die Sangesbrüder, denen Grübel (ohne daß er’s will) ihren 1945 fortgeworfenen Schatten zurückbringt, wurden von Dahlke und Fleischmann, von Oehme und Lindl vortrefflich kopiert.

Nur die Regie war erbärmlich; statt kühn von Szene zu Szene zu springen, hatte man (auf dem Hochsitz!) einen Beleuchter postiert, der wie ein schlechter Conférencier die kommende Begebenheit ansagte. Überleitung am Klavier also, billigster Modenschau-Stil: mußte das sein? So viel behäbige Gemütlichkeit in diesem Spiel? Ein Gute-Nacht-Lied-Onkel, der augenzwinkernd „es war einmal“ sagte?