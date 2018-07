Inhalt Seite 1 — Hoch droben in den Hütten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wintersportler und Pensionswirte murren: Der Winter hatte heuer einen schlechten Start, er zeigte sich gar nicht sportlich-olympisch. So konzentriert sich fünf Minuten vor Beginn der Hauptsaison der Andrang des Sportpublikums auf die schneesicheren Gebiete.

Zu den wenigen Gebieten mit ausgezeichneten Gelegenheiten, Wintersport zu treiben, gehören die Dolomiten. In dem riesigen Dreieck zwischen Brennerstraße, Pustertal und der Großen Dolomitenstraße strebt der bunte Skizirkus seinem Höhepunkt entgegen; hier wird es sehr eng werden, und selbst die Seiser Alm, einer der wenigen ruhigen Pole in der weißen Felsenlandschaft, erwartet für diesen Winter mehr Besucher als je.

Dieses Sportgebiet auf der größten Alm Europas liegt sehr günstig, die Landschaft wirkt dank der umliegenden Bergriesen großartig. Allerdings ist der Zugang zur Alm nicht gerade bequem, und das hält manchen komfortgewohnten Pistenjäger von einem Besuch ab. Immerhin, wer einmal die einsame Weite der verschneiten Felder und Hänge gesehen hat, auf ihr gelaufen ist und die erholsame Ruhe dieses Landstrichs gespürt hat, wird wiederkommen. Bis in den April ist das fünfzig Quadratkilometer große Skigebiet mit einer Höhe bis über 2000 Meter garantiert schneesicher. Die Brennerstraße und die Grödnertalstraße gehen in respektvollem Abstand vorbei – ihr Verkehrslärm dringt nicht auf das Plateau.

Dem selbstsicheren Ski-As und verhinderten Olympioniken wird die Seiser Alm wegen ihrer vielen sanften bis mittelschweren Hänge möglicherweise nicht tollkühn genug sein. Aber nicht nur dem Anfänger, sondern auch dem wohlgeübten „Normal-Sportler“ werden die ausgedehnten Schneefelder Spaß machen; sie sind ein herrliches Übungsgelände.

Ein Kranz eindrucksvoller Bergriesen umgibt die Hochfläche. Da steht im Westen, unnahbar eisig, der 2564 Meter hohe Schiern. Hinter ihm stürzt das Land hinunter zum Eisacktal. Im Osten strahlen die weißen Gipfel der Sellagruppe und des Langkofel. Der südliche Abschluß ist heiter: in hellem Grau bis zum leuchtenden Rot schimmert der Rosengarten, und weit hinter ihm öffnet sich an klaren Tagen ein zauberhafter Fernblick auf die Marmolada, die Königin der Dolomiten.

Die Seiser Alm ist vom Brenner aus in wenig mehr als einer Autostunde zu erreichen, oben freilich gibt es keine Straßen. Das Verkehrsproblem ist glänzend gelöst: man geht zu Fuß. Ein paar Pferdeschlitten befördern Menschen und Material, und höchst selten drückt ein hochgebirgsfester Unimog-Schlepper seine Reifenprofile in den Schnee. Gewarnt sei vor einem zwar in Karten eingezeichneten, aber den Ausdruck „Straße“ nicht verdienenden Weg von Waidbruck hinauf nach Kastelruth – der schmale Schotterweg dürfte im Winter nur selten befahrbar sein. Dafür zieht sich weiter südlich eine gute Straße hinauf nach Seis am Schlern und weiter nach Schönblick oder klangvoller: Bellevista. Dort endet die Autoreise auf die Alm zunächst. An der Fortsetzung der Straße auf die Alm wird seit Jahren gearbeitet; doch nur langsam verlängert sich das Betonband in die unwegsame Natur.

Wintersportler bevorzugen Ortisei im Grödner Tal als Zugang zur Alm. In dem bekannten Erholungsort im Holzschnitzertal kann man Autos gut unterstellen. Ein Sessellift bringt die Almgäste in sechs Minuten in eine Höhe von 2005 Metern. Bevor die Ankömmlinge sich auf den Weg zu den Hütten und Gasthöfen auf der Alm machen, lädt ein hübsches Restaurant zu einer kleinen Pause auf der großen Sonnenterrasse ein. Von hier aus sind etwa zwanzig (das ganze Jahr über) geöffnete Schutzhäuser in Wegen von zwanzig Minuten bis zu drei Stunden Dauer zu erreichen. Viele Hotels und Gasthöfe sind durch Liftanlagen mit der Außenwelt verbunden – es wäre recht beschwerlich, sie ohne diese zuweilen segensreiche Einrichtung zu erreichen. So führt eine Sesselbahn vom Hotel Monte Piz hinauf zum Gasthaus Ikarus; Skilifte erschließen die Hotels Sonne, Mezdi und Floralpina, die alle im Gebiet von Ortisei/St. Ulrich liegen.