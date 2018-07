Recht und Wirtschaft

Das Bundesfinanzministerium hat den Entwurf für eine neue Betriebsprüfungsordnung im Steuerwesen vorgelegt. Damit sollen die vielfältigen Mängel beseitigt werden, die dem bestehenden Betriebsprüfungswesen anhaften. Vor allem aber soll das Betriebsprüfungsrecht endlich bundeseinheitlich geregelt werden. Das Bundesfinanzministerium stützt sich dabei auf zahlreiche Anregungen der Fachverbände und anderer wirtschaftlicher Gremien. Die Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft hat sogar einen fertigen Gesetzesentwurf eingereicht. Der Bund Deutscher Steuerbeamten hat die praktischen Erfahrungen seiner Mitglieder zusammengetragen und Verbesserungsvorschläge gemacht. Den an den Vorarbeiten Beteiligten ist der amtliche Entwurf zur Stellungnahme zugegangen. Das Echo darauf ist bisher übereinstimmend negativ und läuft auf eine Ablehnung des amtlichen Entwurfs hinaus.

Was vor allem gerügt wird, ist, daß der Entwurf fast nur formelle Bestimmungen enthalte und materiell-rechtlich kein Fortschritt erreicht worden sei. Vermißt werden die Vorschriften, die konkret regeln, welche Rechte und Pflichten die Betriebsprüfer, die Finanzbehörden und vor allem die (schwer) geprüften Steuerbürger haben. Spezielle Rechtsschutzbestimmungen, wie sie nicht zuletzt von den Steuerbeamten selbst gefordert werden, sind gar nicht vorgesehen. Das ist um so bedauerlicher, als der Bundesfinanzhof bekannt hat, daß „mit dem Eindringen des Fiskus in die Privatsphäre des Steuerbürgers ein schwerwiegendes Eingriffsrecht gegeben ist“. Der Hauptzweck der geplanten Rechtsgestaltung, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu schaffen, scheint somit verfehlt.

Nicht ohne Grund fordern gerade die Steuerbeamten eine „Selbstbindung der Verwaltung“ durch materielle Rechtsnormen, also eine klare Abgrenzung der finanzbehördlichen Befugnisse und eine eindeutige Regelung der Schutzrechte der Steuerbürger. Danach müßte der Betriebsprüfungsauftrag zunächst deutlich erklärt und unmißverständlich begrenzt sein. Der Prüfungszeitraum bleibt indessen nach wie vor unbestimmt.

Es geht aber nicht an, daß hier nur alle drei Jahre, dort alle sechs Jahre und anderwärts sogar nur alle acht Jahre geprüft wird. Wenn nicht genügend Betriebsprüfer verfügbar sind, muß daraus die rechtliche Konsequenz gezogen und auf lückenlose Prüfungen verzichtet werden. Das fordern speziell die Steuerbeamten zur Wahrung der Steuergerechtigkeit und Rechtsgewißheit.

Besonders wichtig ist eine klare Grenzziehung zwischen Betriebsprüfung und Steuerfahndung. Zu diesem Zweck müßte es verboten sein, daß der Betriebsprüfer mehr oder weniger heimliche Vorarbeiten für eine Steuerfahndung leistet und mit unzulässigen Mitteln arbeitet. Dazu rechnen die Vertreter der steuerberatenden Verbände, der Wirtschaft und der Steuerbeamten selbst das Verbot, daß Angestellte des geprüften Steuerzahlers heimlich befragt oder regulär vernommen werden. Jede über den fest umrissenen Prüfungsauftrag hinausgehende „Schnüffelei“ wie auch jegliches Eindringen in die rein privaten Dinge des Steuerpflichtigen wären daher zu untersagen.

Wenn ein Betriebsprüfer glaubt, schwere Steuervergehen erkennen zu können, sollte er das mit dem Steuerpflichtigen offen besprechen, schon um diesem die Möglichkeit zu geben, Irrtümer zu klären, Fehlschlüsse zu beseitigen und folgenschwere Ermittlungsverfahren abzuwenden. Diese für das gesamte Rechtswesen geltenden Schutzrechte müßten für das Betriebsprüfungswesen besonders geregelt werden. Wenn schon der einer Straftat beschuldigte Bürger nach § 136 a der Strafprozeßordnung bedeutsame Schutzrechte genießt, müßte diesen Rechtsschutz erst recht der von jedem Verdacht einer Rechtsverletzung freie Steuerbürger genießen, dessen Betrieb finanzamtlich geprüft wird. Daher wäre die so wichtige Schutzbestimmung des § 136a der Strafprozeßordnung im abgewandelten Text in das neue Betriebsprüfungsrecht zu übernehmen: