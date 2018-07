Der Reiz, der die Menschen unserer Zeit seit Jahren immer mehr zur Winterszeit in die Berge lockt – in Deutschland waren es 1962/63 nach Schätzungen bereits vier Millionen Ferienreisende gegenüber 1,5 Millionen im Jahre 1959/60 – ist vieldeutig. Offensichtlich setzt sich immer mehr die Meinung durch, die Erholung sei im Winter dank seiner klimatischen Vorzüge konzentrierter.

Die Zahl der Skisportler wächst, wie die Statistik besagt, in der Bundesrepublik jährlich um mindestens eine Viertelmillion. Sie wird heute bereits mit annähernd sechseinhalb Millionen Menschen angegeben. Die unzähligen Bergbahnen und Lifte – Österreich beispielsweise verfügte im Jahre 1945 über insgesamt vier, sieben Jahre später über 152, heute bereits über 1057 Seilbahnen und Lifte – ermöglichen es, mühelos einen Berg zu erklimmen. Sie sind für die Skifahrer zu verlockend, als daß diese, von Einzelgängern abgesehen, noch Lust hätten, sich abseits der Übungshänge und Pisten mit dem Aufstieg abzuquälen.

Es liegt auf der Hand, daß sich die Gemeinden der Winterkurorte diesem Geist des heutigen Massenpublikums, seinen lauten Ansprüchen, wie auch der Bereitschaft, diese großzügigst zu honorieren, in wachsendem Maße anpassen. Angebot und Nachfrage bestimmen auch hier den Markt. Dies gilt für das Fremdenverkehrsgewerbe gleichermaßen wie für jene Industriezweige, die durch den Massenandrang zum Winterurlaub einen immensen Aufschwung erfahren haben. Beispielsweise steigerte ein Hotel in Davos seinen Pensionspreis von 25 Mark im Jahre 1955 auf 55 Mark im Winter 1963. Die Gebühren für einen Wochenskikurs wurden in Österreich im gleichen Zeitraum von 70 Schilling je Person und Woche auf 180 bis 200 Schillinge erhöht. Eine komplette Skiausrüstung konnte man noch 1952 für 240 Mark erwerben, während man heute für die gleichen Anschaffungen mittlerer Qualität 560 Mark ausgeben muß. Man braucht, aber nicht nach Davos zu fahren, um so horrende Steigerungen im gesamten Preisniveau leidvoll zu registrieren. Sie sind in nahezu jedem Winterkur- und -sportort festzustellen, der nur über einige Lifte oder Bergbahnen und über genügend Quartiernachfragen verfügt. Vor allem aber stehen sie, wie die Beschwerde-Statistiken größerer Kurverwaltungen zeigen, oft in keinem Verhältnis mehr zu dem, was die Häuser effektiv bieten. Hochgeschraubte Taxen belasten nicht nur das Urlaubsbudget, sondern auch den Spaß am Urlaub. Es verdrießt nun einmal, wenn man sich in den Ferien genau jenen Ärgernissen ausgesetzt sieht, von denen man einmal im Jahr Ferien machen wollte.

Gleichwohl ist kaum zu erwarten, daß all diese unangenehmen Begleiterscheinungen, die nun heute einmal die unschöne Kehrseite jeder konjunkturellen Überhitzung sind, der wachsenden Beliebtheit des Winterurlaubs fürs nächste Abbruch tun werden. Die winterliche Expansion wies bei den Reisegesellschaften in den beiden letzten Jahren gegenüber den Sommerbuchungen die doppelte „Wachstumsrate“ aus.

Gerda Berger