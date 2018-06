In den letzten Wochen hat das Unbehagen an der höheren Schule wieder einmal neue Nahrung erhalten: „Mit 5 in Deutsch die Reifeprüfung“ rufen uns fette Schlagzeilen an – und verschieben damit das angedeutete Problem, ohne daß es jemand recht merkt; denn der Sachverhalt, der gemeint ist, hieße korrekt formuliert: „Trotz einer 5 im Deutschen die Reifeprüfung“.