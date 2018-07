Kümos – (Küstenmotorschiffe) heißen zwischenEmden und Lübeck die kleinen Schiffe unter 500 Bruttoregistertonnen. Insgesamt gibt es davon in der Bundesrepublik 1470 Stück. Die unscheinbaren, aber ungewöhnlich fleißigen Kleinen werden häufig übersehen. Dabei haben sie 1963 insgesamt 13,8 Millionen Tonnen Trockenladung befördert, das heißt jede vierte Tonne an Trockenladung des gesamten deutschen Seehandels, und das, obwohl ihr Anteil an der deutschen Handelsflotte nur sieben Prozent beträgt.

Zusammen mit der niederländischen hat sich die deutsche Küstenschiffahrt im Seegebiet der Nord- und der Ostsee eine beachtliche Marktposition erarbeitet. 459 Kümos sind nach dem Kriege neu gebaut worden. Ein sehr erheblicher Teil davon konnte ausschließlich über den freien Kapitalmarkt finanziert werden. 1963 wurden 45 Neubauten in Dienst gestellt.

Trotzdem ist der Altersaufbau, gemessen an der niederländischen Tonnage, nicht sehr befriedigend: er liegt durchschnittlich bei 27 Jahren. Nimmt man nur die Schiffe bis zu 299 BRT, liegt das Durchschnittsalter sogar bei 37 Jahren. Allerdings wird mit der zu erwartenden Erhöhung der Abwrackprämien ein entscheidender Anstoß für die Verjüngung gegeben werden.

Kapitän Jürgen Heinrich Breuer der Vorsitzende des Küstenschiffer-Verbandes, selbst Eigner von zwei Schiffen, gab sich in der vergangenen Woche vor der Jahresversammlung verhalten zufrieden. Einzige Ermahnungen an den Staat: die Wettbewerbs Verzerrungen auszugleichen und dem mächtiger erscheinenden Reederverband keine steuerlichen Vorteile einzuräumen, die nicht auch den Küstenschiffern offenstehen.

In früheren Zeiten tauften anspruchsvolle Besatzungsmitglieder mit empfindlichem Magen diesen Zweig der deutschen Schiffahrt einmal „Klütenewer“ – wegen eines oft wiederkehrenden Menus: Pflaumen und Klöße. Diese Zeiten sind längst vorbei. Mit den heute noch von Bund und vor allem den Ländern gewährten Hilfen, und sei es in der Form von Bürgschaften, fährt wenigstens dieser Zweig der deutschen Schiffahrt außerhalb der roten Zahlen. C. B.