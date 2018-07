Inhalt Seite 1 — „Mein Bruder ist da drin” Seite 2 Auf einer Seite lesen

Urach

Was manchem ein Alptraum sein mag, ist auf der Schwäbischen Alp ein Sport: Kletternd, kriechend, schwimmend und tauchend in die Finsternis von Höhlen vorzudringen. Der „Verband deutscher Höhlen- und Karstforscher“ schildert das Erlebnis einer „Höhlenbefahrung“ so: „... verspürt man aber auch den Hauch der Ewigkeit, wenn in den Labyrinthen der unterirdischen Gänge, hochragenden Hallen und Dome, in den Abgründen, Blockbergen und Seen die rastlose Tätigkeit der Naturkräfte, das Werden und Vergehen alles Irdischen sich so sichtbar äußert.“

Die rastlose Tätigkeit der Naturkräfte zeigte sich diese Woche wieder in der Falkensteiner Höhle unweit des Luftkurortes Urach. Im Höhlenführer ist sie als die längste aktive Flußhöhle der Alb verzeichnet. In der Höhle fließt ein Bach, die Elsach, die jedoch – etwa seit dem Jahr 1830, wie ein Albführer meldet – in Klüften versickert und erst wieder im Tal zu Tage tritt. Die Temperatur dieses Baches wollte am Sonntagnachmittag ein Höhlenkenner aus Pforzheim messen. Da trat ihm ein Mann entgegen und wies auf die weit überhängenden Felsentore der Höhle und sagte: „Sie, mein Bruder ist da drin!“ Der Mann war gekommen, seinen Bruder und drei andere Höhlenfahrer abzuholen.

Die Gruppe war am Samstagnachmittag eingestiegen und hatte am Sonntagvormittag wieder herauskommen wollen. Unterhalb der Höhle stand ihr Auto. Es war Nachmittag. Aus dem Höhlenschlund, den die vier Studenten der Tübinger Universität trockenen Fußes betreten hatten, quirlte jetzt ein reißender Bach. Die Elsach hatte aufgehört, in der Höhle zu versickern. Auch das steht im Albführer von Julius Wais: „Nur bei starken Regenfällen oder Schneeschmelze kommt es vor, daß auch heute noch für einige Tage der Höhlenbach, die Eingangsstrecke vollständig verschließend, als wilde Flut aus dem Höhlentor über die Geröllrinne ins Tal stürzt – ein anschauliches Beispiel eines Hungerbrunnens.“ Beides war eingetreten, Regen und Schneeschmelze.

Das Wasser auf der Schwäbischen Alb rinnt durch unkontrollierbare Kanäle. Die Alb, das etwa 200 Kilometer lange und 40 Kilometer breite Juragebirge, ist mit Hunderten von Höhlen durchsetzt. Jedes Jahr werden drei, vier neue entdeckt – nicht immer zur Freude der Bauern. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie in solche Löcher, Höhleneingänge, verendetes Vieh geworfen. Ein Höhlenforscher, der Lehrer Keller, denkt jetzt noch mit Grausen an eine Landung auf dem aufgedunsenen Leib einer Kuh. Etwa 175 Albhöhlen sind bekannt, aber nur ein geringer Teil von ihnen ist erforscht.

Einige „Schauhöhlen“, wie die Nebel- und die Bärenhöhle, sind Attraktionen des Fremdenverkehrs, das Schaudern vor den Geheimnissen des Karstes geht hier sonntags unter in Betriebsamkeit und Organisation. Kein Wunder, daß Höhlenfreunde die Natur gern aus erster Hand beziehen wollen. Ernsthafte Höhlengänger wehren sich dagegen, ihre Expeditionen in den „sechsten Erdteil“, wie manche diese Unterwelt nennen, als Abenteuer abwerten zu lassen. Sie fühlen sich als Wissenschaftler. In der Tat sind den Amateur-Höhlenforschern Aufschlüsse über das Innenleben der Schwäbischen Alb zu verdanken.

Auch die vier Höhlengänger vom letzten Wochenende verfolgten ein wissenschaftliches Ziel, es sind Studenten der Biologie und der Geologie an der Tübinger Universität, die auf der Suche nach tierischen Höhlenbewohnern waren. Allein, sie hatten zwei Kardinalfehler begangen: Sie waren bei Tauwetter eingestiegen, und sie hatten den Einstieg nicht der Polizei gemeldet. Durch einen Zufall wurde entdeckt, daß ihnen der Hochwassereinbruch den Rückweg abgeschnitten hatte.