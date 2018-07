Haffner kontra Guttenberg – Aus einer Fernseh-Diskussion

In der Sendereihe „Zur Sache“ des „Zweiten Fernsehens“ diskutierten der Berliner Senatspressechef Egon Bahr, der CSU-Abgeordnete Freiherr zu Guttenberg sowie die Journalisten Sebastian Haffner, Mathias Walden und Hans Herbert Westermann über das Thema „Bewegung um welchen Preis?“. Das interessante Gespräch war zu lang, als daß es ganz abgedruckt werden könnte. Wir haben einzelne Thesen jener beiden Partner einander gegenübergestellt, die am deutlichsten die beiden extremen Alternativ-Positionenzur Deutschland- und Berlinfrage vertreten.

Die deutsche Frage hängt zunächst einmal zwischen den vier Mächten. Die vier Mächte haben die beiden deutschen Staaten geschaffen. Sie können, ohne schweren Gesichtsverlust, „ihren“ deutschen Staat ohne weiteres nicht liquidieren. Sie wollen Entspannung, sie wollen weiterkommen. Wenn es in der deutschen Frage weitergehen soll, dann müssen sowohl die vier Großmächte wie die beiden deutschen Staaten mitwirken.

Die russische Politik in der Vergangenheit ist ja nicht immer dieselbe gewesen, es hat milde, werbende Perioden gegeben und harte, drohende. In den milden Perioden ist man in Bonn leider immer übermütig gewesen und hat gesagt, wenn wir jetzt recht kräftig sind und den Russen „nein“ sagen, dann werden sie noch viel mehr anbieten. Dieser Fall trat nie ein, sie haben sich im Gegenteil immer mehr verhärtet. Ich erinnere an die Jahre 1952 bis 1955 und 1957. Heute haben wir nun wieder einmal eine Kampfpause. Meiner Meinung nach ist es ein dringendes Gebot der deutschen Selbsterhaltung und des Weiterkommens, daß man diesmal mitspielt, besonders weil es ja offensichtlich ist, daß auch die Amerikaner und Engländer Entspannung wollen und daß man bei denen sich gar nicht beliebt macht, wenn man sich immer querlegt.

Endlich glaube ich, daß es die Deutschen in Ost und West sind, die unter der künstlich aufrechterhaltenen Fiktion, daß die DDR nicht existiere und man daher nicht mit ihr reden könne,

Sebastian Haffner

zu leiden haben. Diese Politik wird auf dem Rücken der deutschen Nation ausgepaukt. Es wird damit nichts erreicht, es wird nur Schaden angerichtet.