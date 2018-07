Inhalt Seite 1 — Nun plätschern sie wieder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Elmar Lang

Wer segelt, der segelt, wer Motorboot fährt, betreibt „boating“, und so war’s jüngst in Hamburg nicht nur eine Boots-Ausstellung, sondern eine boat show.

Nicht alle Boote sind boats, es gibt auch Bötchen. Und Jachten und Motorjachten, die ein Freund als „Eimer“ zu bezeichnen pflegt; das ist Understatement, man kann auch „Pötte“ sagen. Auf einem Pott schippern ist noch nobler, als boating mit einem Runabout: Man hat hundert oder ein paar PS in seiner „Dieselgurke“ und legt sich, angetan mit einem künstlich gealterten Amihemd, über die Seekarte, in der einen Hand den Zirkel, in der anderen ein Navigations-Dreieck. Man kann auch noch einen Rechenschieber auf die Seekarte legen.

Der aufmerksame Leser hat es schon erfaßt: Ich habe nicht viel für Runabouts übrig.

Runabouts sind offene Sportboote, die keinen Outboarder, sondern einen Inboarder zum Motor haben (siehe Zeichnung).

Es geht mir zu schnell damit (rasen kann man auf der Straße auch). Auf dem Ausstellungsstand von Riva-Sarnico klappte man solch ein Boot auf: Zwei V 8-Motoren von je 290 PS. Vollast-Verbrauch: Saftige 150 Liter in der Stunde. Also laufen im Durchschnitt, weil man ja nicht immer Vollgas fährt, 100 Liter durch. Höchstgeschwindigkeit: 84 km/st. Preis: So um 100 000 Mark, auf ein paar mehr oder weniger kommt es nicht an.

Riva ist der Steinway unter den Booten: Alles ist geradezu beängstigend untadelig – ein Extrem, gewiß, aber Extreme sind aufschlußreich, weil sie die Probleme konzentrieren. Ich habe nicht viel für Runabouts übrig – und strich mit der Hand über den beängstigend untadeligen Lack: Solch ein Boot, dazu das Mittelmeer postkartenblau, die leise brummenden Motoren, einen weißen Schaumstreifen hinter’m Boot mir ist im Moment entfallen, was es außer diesen Booten noch an Wohlgebautem und sanftbraun Getöntem gibt... na also, wer sagt’s denn.