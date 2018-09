Von Shepard Stone

Was ist eigentlich dieses seltsame Phänomen der Stiftung, das im 20. Jahrhundert solche große Rolle spielt? Ein Fachmann hat es so ausgedrückt: „Eine Stiftung ist eine Einrichtung, die privaten Reichtum für öffentliche Zwecke nutzbar machen soll.“ Diese öffentlichen Zwecke variieren je nach der Art der Stiftung. Von den 15 000 Stiftungen in den Vereinigten Staaten beschränken sich viele auf lokale und hauptsächlich karitative Programme. Andere verfolgen engere spezifische Ziele. Auch die kleinen Stiftungen sind in der Lage, wichtige Beiträge zu leisten und leisten sie.

Man hat die Ursprünge von Stiftungen bis zu den Pharaonen im 14. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgt. England hatte im 14. Jahrhundert seine Wohlfahrts-Trusts. Doch die Stiftungen, wie wir sie heute kennen, sind zum großen Teil eine Schöpfung des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Sie sind die Errungenschaft von Männern, die große industrielle Vermögen aufgebaut hatten.

Der Vater der modernen Stiftung in den USA war Andrew Carnegie. Er war ein wortgewandter Mann, ein weiser Mann, und sein Reichtum erlaubte ihm, seine Ideen in die Tat umzusetzen. Carnegie ging davon aus, daß das vorherrschende sozio-politisch-wirtschaftliche System der achtziger Jahre ein Positivum war, weil es einer ständig wachsenden Zahl von Menschen einen höheren Lebensstandard sicherte. Er glaubte, daß es für die sehr Reichen drei Möglichkeiten gibt, ihren Reichtum zu verwalten.

1. ihn ihren Erben zu hinterlassen;

2. ihn nach ihrem Tode karitativen Zwecken zuzuführen;

3. ihn noch zu ihren Lebzeiten für karitative Zwecke zur Verfügung zu stellen.