Madame und Monsieur M. aus dem Weinland Frankreich nannten sie zärtlich „la eine froide“ – nach unserer philologisch sicherlich nicht qualifizierten Übersetzung von „die Kalte Ente“. In keinem Lehrbuch der Ornithologie wird man die „Kalte Ente“ verzeichnet finden. Das schließt nicht aus, daß auch Ornithologen ihr zugetan sind. Die Kalte Ente hat zwar keine Flügel, aber sie beflügelt. Enten gründein im Wasser und schnattern dazu. Wer in Kalten Enten gründelt wird nicht gerade schnattern, aber doch beredt. Wasser bedeutet für Vogelenten Leben, für Kalte Enten Tod.

Die Kalte Ente ist ein Mischling, sie bedeutet eine Symbiose von männlichen und weiblichen Elementen aus der Gattung der Rebensäfte, von Sekt und Wein. Ein leichter, duftender Mosel und ein trockener, rassiger Saarsekt gehen eine harmonische Verbindung ein. „Eins zu Zwei“ ist ein sehr empfehlenswertes Rezept für dieses alkoholische Konkubinat, das in einer bauchigen Glaskanne kredenzt werden sollte. Ihre Form mit dem eisgekühlten Inhalt und siebgeschützten „Entenschnabel“ hat vielleicht den Namen bestimmt.

Beim Rendezvous zwischen Wein und Sekt spielt eine zur Spirale geschälte und ungespritzte Zitronenschale die Rolle der Kupplerin. Über sie perlt der Sekt zum Wein und nimmt den Duft ihrer ätherischen Öle auf seinem Wege mit. Was so entsteht, ist ein anregendes, süffiges und sehr fröhlich machendes Getränk, dem sich nach meinen Erfahrungen auch diejenigen nicht entziehen können, die mit ernsten Vorsätzen zur schweigsamen Mäßigkeit auf einer abendlichen Gesellschaft erscheinen. Es hat gegenüber dem puren Sekt den Vorteil, daß man es einen ganzen Abend lang trinken kann, ohne mit Kohlensäure überfüttert zu werden und sich wie ein Fesselballon zu fühlen, und es verlangt nicht wie der Wein eine gewisse Andacht und leise Gespräche. Die Kalte Ente empfiehlt sich als Katalysator für Abendgesellschaften, bei denen sich nicht alle Gäste kennen. Sie entspannt die Gesichter und löst die Zungen. Hätte Demosthenes sie getrunken, so wären ihm die Kieselsteine im Munde erspart geblieben. Ein Rendezvous von Mosel und Sekt macht zungenfertig. Opportunisten werden grundlos vergnügt, und Funktionäre der Etikette verwandeln sich in saloppe Bohemiens. Unter dem Patronat der Kalten Ente wird eine bilanzierte Gastfreundschaft zur herzlich-fröhlichen Begegnung. Nur eines darf der Gastgeber nicht vergessen: das Einschenken! Und ich rate – wider alle Etikette – auch in noch halbvolle Gläser nachzugießen. Das hat den Vorteil: Das Nachgefüllte kühlt das noch Vorhandene. (Es gibt bauchige Glaskannen, die als Mittelachse einen eisgefüllten Zylinder zum Kühlen haben. Andernfalls muß man von außen kühlen.)

Natürlich muß der Gastgeber bei solcher Praxis sehr behende sein; aber er darf es ohne Gewissensbisse. Zwar wird er bei seinen Gästen eine leicht bacchantische Stimmung bewirken, jedoch verhindern die Transparenz des Mosel und das Temperament des Sektes jede müde oder auch tollkühne Trunkenheit. Dazu mag den Hausherrn die Erkenntnis des Königs der Gourmets, Jean Anthelme Brillat-Savarin, entlasten, der in seiner „Psychologie des Geschmacks“ schon 1825 schrieb: „Alle Menschen, selbst die sogenannten Wilden, werden so stark von dem Bedürfnis nach berauschenden Getränken gequält, daß sie sich um jeden Preis welche verschafften, mochten ihre sonstigen Kenntnisse auch noch so dürftig sein.“

Es gibt auch andere Kalte Enten etwa solche, die zitronengetränkte Zuckerstückchen oder gar Mineralwasser aufnehmen müssen. Ich halte das für Barbarei. Wein soll sich vor Zucker – nicht vor angegorener und damit angeborener Süße – hüten, und gewässerter Wein ist nur gegen den Durst nützlich, als Tischgetränk an heißen Tagen.

Man hat früher behauptet, daß die Kalte Ente ein Getränk für Kommerzienräte sei. Nun, sie hat die Kommerzienräte und das Dreiklassenwahlrecht überlebt. Das spricht für sie. In unseren Tagen des Whisky-Booms sollte man nicht vergessen, daß eine gute Kalte Ente weniger kostet als eine Flasche des schottischen Nationalgetränks.

Es müssen nicht unbedingt Wein und Sekt von Mosel, Saar und Ruwer sein; aber wenn andere Kreszenzen, dann solche von leichter und spritziger Art. Das gilt auch für das mit Augenzwinkern gerühmte „Türkenblut“, das eine Kalte Ente auf Rotweinbasis ist. (Vorsicht, Rotweine sind im allgemeinen nicht leicht und erst recht nicht spritzig.)

Als übrigens Madame und Monsieur M. wieder in Paris waren, lobten sie im Dankesbrief nach Deutschland vor allen anderen Getränken „La cane froide“; nur, in Frankreich schmecke sie nicht so süffig wie in Deutschland! Sans doute... denn der Mosel wächst in Deutschland. H. R. g. L.