Als sich vor gut einer Woche die über 49 Meter hohe, 509 Tonnen schwere Saturn-Rakete von der Startplattform Nr. 37 in Kap Kennedy erhob, war es den Wissenschaftlern und Technikern, die den Flug verfolgten, hauptsächlich um die 1 183 verschiedenen Meßwerte und um die technischen Bilder zu tun, die die Funkeinrichtungen der Rakete während des Fluges übertragen sollten. Die Tatsache, daß mit dem Gelingen des Experiments ein Satellit des Gewichtes von 15 bis 20 viersitzigen Personenautos die Erde umfliegen würde, berührte sie hingegen weniger.

Es war nicht das erste Mal, daß Techniker und Wissenschaftler von Kap Kennedy aus dem Flug einer Saturn-Rakete zusahen. Schon am 27. Oktober 1961 erhob sich von dem damaligen Kap Canaveral eine 8 Meter hohe Rakete dieses Typs.

Doch die Saturn-Rakete vom 27. Oktober 1961 bestand – ebenso wie drei weitere gleichartige Raketen, die ihr im Verlauf. des Jahres 1962 folgten – nur aus einer aktiven Stufe; die oberen Stufen waren Attrappen, jede mit rund 5000 Litern Wasser gefüllt, um dieselben Gewichtsverhältnisse zu schaffen, die bei der Verwendung einer aktiven Oberstufe auftreten.

Die fünfte Saturn-Rakete indessen – die am 29. Januar 1964 gestartete – hatte zum erstenmal eine aktive zweite Stufe. Es war von vornherein klar, daß diese zweite Stufe – ein Gebilde von über 25 Metern Länge, 5 1/2 Metern Durchmesser und mehr als 17 Tonnen Gewicht – in eine Satellitenumlaufbahn gelangen würde. Klar war auch, daß damit die Amerikaner, was die Schubkraft der Trägerraketen und was das Gewicht künstlicher Erdsatelliten betrifft, die Russen überrundet haben würden. Die schwerste Last, die die Sojetunion bisher in eine Umlaufbahn brachte, beträgt etwa neun Tonnen. Freilich rund neun der siebzehn Tonnen des neuen amerikanischen Satelliten entfallen auf die Raketenhülle der zweiten Stufe, deren Triebwerke, Anpassungsstücke und Zusatzgeräte, und nur 7,4 Tonnen auf die eigentliche Nutzlast; doch in der gleichen Konfiguration wie bei diesem letzten Start können mit einer Saturn-Rakete durchaus „echte“ Nutzlasten von über neun Tonnen Masse in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht werden. Das Patt mit den Russen ist erreicht – wenn nicht gar Amerika in Führung gegangen ist: 600 Tonnen betrug die Schubkraft der größten bisher gestarteten sowjetischen Rakete; 722 Tonnen diejenige der jüngsten Saturn-Rakete.

Es ist durchaus möglich, daß die Russen in absehbarer Zeit mit einer neuen, noch schubkräftigeren Trägerrakete aufwarten werden. Indessen, selbst das braucht die Amerikaner im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht allzusehr anzufechten: ihre jüngst gestartete Saturn I ist lediglich der Vorläufer jener Saturn V, die mit 105 m Höhe die Ausmaße der Münchner Frauenkirche erreicht und die die Landung des Menschen auf dem Mond bewerkstelligen soll. Die mächtigen Triebwerke der Saturn V donnern bereits auf den Prüfständen; 1966 rechnet man mit ersten unbemannten Probeflügen dieser Rakete, 1970 mit dem bemannten Mondflug.

Bereits die nächste Saturn-I-Rakete jedoch, die in wenigen Monaten fliegen wird, soll eine unbemannte Drei-Mann-Apollo-Raumkapsel tragen – jene Kapsel, die in einer erweiterten Version die bemannte Mondlandung durchführen wird. Auch von dieser Perspektive her ist der erste Satellitenbahnflug mit einer Saturn-Rakete, der durch das Experiment in der vergangenen Woche zustande kam, ein entscheidender Schritt zur bemannten Mondlandung. Hinter ihm verblaßt, daß die Mondsonde Ranger VI, die einen Tag nach der Saturn-Rakete so erfolgreich gestartet worden war und am Sonntagvormittag auf dem Mondboden aufschlug, infolge einer elektrischen Störung die sehnlich erwarteten Nahaufnahmen der Mondoberfläche nicht übermitteln konnte. Der raketentechnische Ablauf des Experiments verlief einwandfrei, die beabsichtigte Flugbahn wurde erzielt. Damit ist der Weg frei für einen weiteren derartigen Versuch. Wie Dr. W. Pickering, Direktor des Laboratoriums für Strahlenantriebe der Universität von Kalifornien, kurz nach Bekanntwerden des Fehlschlags mitteilte, wird dieser Versuch bereits in etwa vier Wochen stattfinden. Werner Büdeler