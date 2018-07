Ein noch wenig bekannter Aspekt des modernen Lebens wie auch der winterlichen Touristik dürfte der Skiurlaub „ohne“ sein. Er wird in den deutschen, österreichischen und Schweizer Alpen, zwischen Allgäu, Kitzbühel und Graubünden mehr und mehr selbstverständlich. Er findet meistens auf abgelegenen Hütten im Hochgebirge statt, die durch Einsamkeit und schwer zugängliche Täler ausgezeichnet sind. Man findet sich zu einem ziemlich einfachen Hütten- und Baudenleben ein, das sich freilich noch einfacher außerhalb der warmen Stube vollzieht. Zum Wintersport, solcherart betrieben, benötigt man, wenn die Sonne scheint, nur das Wintersportgerät, also Skier, außerdem ein Paar Skistiefel, ein Paar Socken oder auch zwei. Die übrige Bekleidung schenkt man sich und fährt auf der Piste „ohne“. Es finden auch längere Skiwanderungen statt, bei denen man gezwungen ist, ab und zu die Wintersportkleidung anzulegen; denn man kann zufällig in belebtere Gegenden abirren.

Für Skiläufer finden Kurse statt, die in der Kunst der Brettlführung anderen Skikursen nicht nachstehen. Freilich ist eine Bruchlandung „ohne“ mit der Notwendigkeit, an Abhärtung zu denken, verbunden. Zum Après-Ski zieht man dann gewöhnliche Kleidung an. Die Wintermodenfirmen sehen dieser Entwicklung nachdenklich zu, denn sie kommen, wenn das Wetter nicht gar zu böse ist, nur mit Skistiefeln zum Züge. Modische Extravaganzen fallen weg – wie in Abessinien auf den Nordseeinseln. Diese Entwicklung gehört zu der Urlaubsgestaltung „ohne“, die in manchen Kreisen der mitteleuropäischen Bevölkerung Fortschritte macht. Welchen Einfluß sie auf die Volksgesundheit haben wird, bleibt abzuwarten. Aber es ist anzunehmen, daß der Wintersport „ohne“ jenseits der Massenpisten, der Olympiahänge und der hochmodischen Nachtlokale der Abhärtung unserer Generation dienen, wird.

Diese „abessinischen“ Winterfreuden sind freilich hauptsächlich dem März vorbehalten: Er bringt Wärmegrade bis zu 20 Grad in geschützten alpinen Gegenden, während die Schneedecke noch erhalten bleibt. Um den Schutz zu verstärken, gehören windsichere Schneeburgen wie die Strandburgen an der See zu den „Bauwerken“, welche wetterfeste Winterurlauber sich errichten, rings um ihre Hütten oder abseits in Tälern. Schon spricht man von „Textil-Pisten“ wie auf den Nordsee-Inseln von Textil-Stränden. Diese muß man freilich meiden, wenn man zum Slalom „ohne“ startet und gewiß ist, daß man am Ziel auch „ohne“ ankommen darf. Deshalb sind diese Winterurlaube oft Gemeinschaftsleistungen, deren Nutzen durchaus einleuchtet, wenn man bedenkt, daß dieses „Ohne“ nicht unbedingt nur auf heiße Sommertage an der See beschränkt zu werden braucht. Der Mensch der sechziger Jahre sucht immerzu Befreiung von Konformismus auch im Urlaub. Warum nicht auch so? P.