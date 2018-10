Für die Eltern von dreizehn leukämiekranken Kindern aus Großbritannien gab es ein trauriges Wochenende. Voller Hoffnung waren sie nach Korsika geflogen, um die Kranken von dem Wunderdoktor Gaston Naessens behandeln zu lassen, der ein Serum zur Heilung von Leukämie und Krebs erfunden haben wollte. Das Krebsinstitut der französischen Regierung untersuchte das Wunderserum. Befund: wertlos. Am Montag wurde Naessens vor einem Pariser Gericht angeklagt, illegal als Arzt und Apotheker praktiziert zu haben.

Wie weiland Bruno Gröning mit seinen Stanniolkugeln, weckte der Heilpraktiker Naessens mit seinem „Anablast“-Serum bei vielen unheilbar Erkrankten in Europa falsche Hoffnungen. Der 39jährige „Arzt“, ein selbstbewußter, eleganter Mann, nennt sich selber Biologe. Schon seit 1950 experimentiert er mit Krebsheilmitteln. Eine Universität hat er nie besucht. Da er schon einmal wegen illegaler Betätigung als Arzt bestraft war, ließ er sein Wunderserum unter Aufsicht eines praktischen Arztes in einer Privatklinik in Ajaccio injizieren.

Die Korsen waren Feuer und Flamme für den Wunderdoktor. Zweitausend Menschen demonstrierten Ende letzten Jahres in Bastia, damit Naessens ein schwerkrankes englisches Kind behandeln durfte. Seine Popularität wuchs, als er einen fünfzehnjährigen Franzosen, der im Mai zls hoffnungsloser Fall aus einer Klinik entlassen worden war, nach zwei Monaten scheinbar geheilt hatte. Inzwischen erlitt dieser Junge einen Rückfall.

Das Rockefeller-Krankenhaus in New York hatte Naessens schon eingeladen, dort Proben seines Serums vorzuweisen. Der Pariser Professor Denois stellte jedoch fest, Naessens habe sich bei seinen Forschungen getäuscht. Er habe angeblich im Blut der Leukämie-Kranken Parasiten entdeckt, die in Wirklichkeit degenerierte rote Blutkörperchen waren. Darum sei das Serum wertlos.

Sieben Pariser Polizeiinspektoren untersuchten vierzehn Stunden lang die Wohnung Naessens’ in Bastia, beschlagnahmten alles Serum und die Krankenpapiere. Ein Laboratorium konnten sie nicht finden. Den Eltern seiner Patienten erzählte Naessens, er habe das Serum im Laboratorium eines Freundes in Paris hergestellt.