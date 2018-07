Der Idealist Kennedy

Otto Wollenberg untersucht in den Gewerkschaftlichen Monatsheften“ (Heft 1), warum der Tod Kennedys eine so tiefe Erschütterung hervorrief, wie wir sie alle kennen. Er kommt zu folgendem Schluß: „Das Geheimnis der Ausstrahlungskraft Kennedys lag gerade darin, daß er trotz seiner Kühle, trotz seines Managerpraktikums als Mann der jungen Generation mit einem Ideal auftrat. Es war der idealistische Zug, es waren die großen, fast utopischen Forderungen, die ihm die Herzen der Menschen näherbrachten. Darin riß er insbesondere seine eigene Generation mit sich.

So kam Kennedys Forderung nach dem „Kampf für den Frieden“, seine Idee des „Friedenskorps“, seine Politik des „New Frontier“, seine Politik gegenüber den afrikanischen und asiatischen Völkern wie gegenüber den Negern Nordamerikas einer Fanfare gleich, die für das Neue, das Gute, das, was zu geschehen habe, aufrief. Hierin war er ein Rufer, ein Streiter, ja ein Prediger. Und die Skeptiker, die da meinen, daß Ideale und Glauben nicht mehr die junge Generation ansprechen, sie können an diesem Beispiel lernen, wie es gerade diese Haltung Kennedys war, die seine eigene junge Generation mitriß und ihn darüber hinaus auch bei anderen Generationen – auch dann, wenn er versagte oder seine politische Handlung umstritten war – so weltweite Sympathie einbrachte.“

Die Einsatzgruppen-Prozesse

Über Rechtsfragen der „Einsatzgruppenprozesse“, wie ein Verteidiger sie sieht, schreibt in Nr. 4 der Neuen Juristischen Wochenschrift der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Anton Roesen. Er meint, jener geheime Hitler-Befehl, auf den die Massenexekutionen von Juden, kommunistischen Funktionären und Geisteskranken zurückgehen, sei nicht nur ein Akt der Exekutive, sondern ein Gesetz gewesen, das die Strafbarkeit der Tötungen ausgeschlossen habe. Dieses von Hitler kraft seiner absoluten Gewalt gesetzte Recht sei zwar naturrechtswidrig, eine Verletzung fundamentaler Prinzipien aller Kulturvölker und ein Mißbrauch der Gesetzgebungsbefugnis. „Aber daraus ist noch nicht zu folgern, daß sich die Nichtigkeit eines derartigen Gesetzes auch auf die Außerkraftsetzung von Strafvorschriften erstreckt. Würde der Gesetzgeber heute § 211, 212 StGB aufheben, so blieben Mord und Totschlag (das sind die in jenen Paragraphen beschriebenen Verbrechen. Anm. d. Red.) in den Augen der Naturrechtslehre naturrechtswidrig, könnten aber nicht mehr bestraft werden.“ Wenn jener Befehl Hitlers aber doch nichtig war, so bleibe zu prüfen, ob die Täter das erkannt haben. Blinder Gehorsam entbinde freilich nicht von der strafrechtlichen Verantwortung, aber für viele sei es undenkbar gewesen, daß ein wie auch immer gearteter Befehl Hitlers auf ein strafbares Verbrechen gerichtet gewesen sein könnte. „Hitler war auch für viele, die die Tötung der Juden, Funktionäre und Geisteskranken moralisch mißbilligten, der unanfechtbare Herr der Rechtsordnung“. Diese innere Einstellung müsse – als „Irrtum über ein Tatbestandsmerkmal – die Strafe ausschließen. Schließlich solle man den Grundsatz „in dubio pro reo“ auch bei der Frage berücksichtigen, ob die Täter aus Furcht gehandelt haben, bei einer Weigerung selbst erschossen zu werden.