Die Konten der Juden

Wolfgang Kuballa: „Die Eidgenossen ersticken im Geld“, ZEIT Nr. 6

Wolfgang Kubaila schreibt in seinem Bericht über die „Konten von Zehntausenden deutscher Juden“ in der Schweiz, die zum Teil bis heute von ihren rechtmäßigen Eigentümern nicht abgehoben worden seien, nun aber von den Banken gemeldet werden müssen. Dazu schreibt er: „Diese Werte sollen an die Schweizer Regierung überwiesen werden, die sich das Verfügungsrecht vorbehält.“ Das ist ein gänzlich unzutreffender und überaus schwerwiegender Vorwurf an die Behörden der Schweiz, der nicht unwidersprochen bleiben darf.

Der „Bundesbeschluß über die in der Schweiz befindlichen Vermögen rassisch, religiös oder politisch verfolgter Ausländer oder Staatenloser“ vom 20. Dezember 1962 bezweckt im Gegenteil die Rückführung dieser sogenannten „erbenlosen Vermögen“ in die Hände der rechtmäßigen Eigentümer. Es ist die gesetzliche Pflicht der hierfür errichteten „Meldestelle“, alles zu unternehmen, um die Konten den Eigentümern oder Erben zurückzugeben.

Hierfür hat man nicht nur eigens das Bankgeheimnis aufgehoben, sondern auch ein besonderes Verfahren eingeführt. Erst wenn das Verschollenheitsverfahren durchgeführt worden ist, Eigentümer oder Rechtsnachfolger jedoch nicht aufgefunden werden konnten, kommen diese Werte in einen vom Bund verwalteten Fonds. Über die Verwendung dieses Fonds wird nicht „die Regierung“ zu befinden haben, sondern gemäß Art. 12 des zitierten Bundesbeschlusses die Bundesversammlung (das Parlament), und zwar indem „der Herkunft der ihm einverleibten Gelder Rechnung getragen wird“.

Dadurch ist vorgeschrieben worden, daß> der Fonds, falls er tatsächlich vorwiegend durch Gelder jüdischer Herkunft gespiesen werden sollte, in diesem Sinne verwendet wird. Man denkt dabei in erster Linie an eine charitative Organisation in Israel, beispielsweise an den „jüdischer. Nationalfonds“. Dr. Manfred Kuhn, Zürich

