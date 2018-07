Die Gruppe mit dem Fahnenschwinger ist ein Ausschnitt aus dem vierten der sechs Troßholzschnitte, die den Triumphzug Kaiser Maximilians I. beschließen und 1517/1518 entstanden sind, ein Jahr vor dem Tod des Kaisers. In gereimten Strophen hat Maximilian dem Künstler mitgeteilt, wie er sich die Troßblätter wünscht. "Den droß / und was dem heer zuesteht von mannichem gesindt so nachher geht / habe Ich in Ordnung wol gefuert dabei hat man mein fleiß gespuert... Darnach solle der troß (von allerlei gesindl und Manier) zu Roß und fueß under ain annder gesteh werden / wie troß recht ist / und alle das lobkrennzl aufhaben." Im Unterschied zu den meisten anderen Partien des Triumphzuges sind die Troßblätter unbezeichnet. Und vermutlich schon deshalb, weil man den Namen des Künstlers nicht kannte, sind sie bisher niemals ihrem wirklichen künstlerischen Wert entsprechend eingeschätzt worden – schreibt Franz Winzinger und gibt sie dem Meister, mit dem er sich seit Jahrzehnten beschäftigt und dessen Werk er in einer dreibändigen Gesamtausgabe publiziert: Albrecht Altdorfer.

Schon 1903 ist der Name Altdorfer zum erstenmal im Zusammenhang mit den Troßholzschnitten genannt worden, von Heinrich Röttinger. Seitdem sind verschiedene wissenschaftliche Hypothesen aufgestellt und diskutiert worden. Hans Dürer und Jörg Kölderer wurden genannt, ein eigner "Troßmeister" diente als Notlösung. Erst Winzinger führt mit der ihm eigenen gemessenen Gründlichkeit den überzeugenden Beweis für Altdorfers Autorschaft, vor allem mit stilkritischen Argumenten. Neben der Haltung und Zeichnung der Figuren erkennt er gerade auch im landschaftlichen Beiwerk Altdorfers Hand, etwa in den "aufgeplusterten Laubbäumen mit ihrer sehr typischen Begrenzung und Schichtung".

Vor zehn Jahren ist der erste Band der Gesamtausgabe mit den "Zeichnungen" erschienen. Jetzt folgt die "Graphik": sämtliche Holzschnitte, Kupferstiche und Radierungen in chronologischer Ordnung, dazu die Arbeiten seiner Werkstatt und des näheren Umkreises, auch einzelne Blätter seines Bruders Erhard. Alle Blätter sind abgebildet, die schönsten in europäischen Sammlungen auffindbaren Abdrucke dienten als Vorlage. Als endgültiger Oeuvre-Katalog bildet Winzingers Werk das Fundament für die künftige Altdorfer-Forschung. Sammler finden hier alle detaillierten Angaben über die verschiedenen Druckzustände, über die Wasserzeichen der verwendeten Papiere, über die Anzahl der erhaltenen Exemplare, und sie können sich damit ein Urteil über die Qualität der einzelnen Abdrucke bilden. Von solchen speziellen Sammlerproblemen und den Fragen der Zuschreibung abgesehen: die Originaltreuen, oft auch originalgroßen Reproduktionen geben eine genaue Vorstellung von der Kunst des Regensburger Meisters, der "mit gedämpfter Stimme die wunderbarsten Geschichten" vorträgt, dessen Gestalten immer "im Ungefähren, im Zwielicht bleiben, eingebunden in eine seltsam verlebendigte Umwelt".

Druck und Typographie, Einband und Schutzumschlag sichern dem Band aus dem Piper-Verlag einen Platz auf der Liste der schönsten Bücher des vergangenen Jahres (164 S. Text, 362 Abb. und eine Farbtafel, 88,– DM). Hoffentlich dauert es bis zu dem dritten abschließenden und wichtigsten Band der "Gemälde" nicht wieder zehn Jahre.

Gottfried Sello