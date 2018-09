Von Ingeborg Haase

Hätte am Markt für käufliche Autofahrten ein gesunder Wettbewerb geherrscht: die 50 rostroten Renaults 4L – Mietwagen der 900-Kubikzentimeter-Klasse –, die am 12. November vergangenen Jahres unter dem Namen „Mini-Car“ in München in Dienst gestellt wurden, wären wahrscheinlich kaum jemandem besonders aufgefallen. Da sich aber seit dem Jahre 1960 eine immer tiefer werdende Kluft zwischen Taxen und Mietwagen aufgetan hat, brachten die Mini-Cars den Konkurrenzhaß auf Siedehitze.

Die angestaute Wut machte sich mit bajuwarischer Derbheit Luft. Faustschläge ersetzten Argumente; auf der Mini-Car-Funkfrequenz gab es einen Wortsalat, der einen organisierten Einsatz unmöglich machte; aus den entlegensten Stadtteilen wurden Mini-Cars von Kunden angefordert, die in keinem Adreßbuch verzeichnet stehen; Telephonleitungen der Mini-Car-Zentrale wurden blockiert. Als „Taxi-Krieg von München“ machten die Auseinandersetzungen Schlagzeilen. An den Taxiständen westdeutscher Städte boten sie Stoff für lange und erregte Debatten.

Der das alles hervorrief, ist ein Mann des Jahrgangs 1934, der außer seinen nunmehr 120 Mini-Cars ein 200 Quadratmeter großes Teppichgeschäft besitzt, ein Feinschmeckerlokal mit kaukasischer Phantasie-Atmosphäre, eine Tankstelle, eine junge Frau, deren Vater Vorstandsmitglied der Allianz-Versicherungsgesellschaft ist, einen zwei Monate alten Sohn, eine gute Bankverbindung, finanzkräftige Freunde, einen stark ausgeprägten Familiensinn und sehr viel Überzeugungskraft.

Er selbst aber, der Schöpfer der Mini-Cars, hat den schönen Namen Anuschirwan Samy, genannt Anusch. Seit 1953 besitzt er die deutsche Staatsangehörigkeit, und in Deutschland – im oldenburgischen Oldenburg – wurde er geboren. Seine Mutter war Deutsche, sein Vater Kaukasier. Sein Großvater – während der russischen Revolution aus den! Kaukasus emigriert – war Kaufmann in einer interessanten Kombination: Er machte Bankgeschäfte, Finanzierungen aller Art und betrieb ein Import-Unternehmen. Er unterhielt Niederlassungen in England, Deutschland, Persien und im Kaukasus. Der Vater Anusch Samys war Bauingenieur und maßgeblich am Bau der persischen Eisenbahnen beteiligt.

Anusch, der Sohn, lebte von 1936 bis 1949 in Persien. Dann kam er in die Bundesrepublik, war Praktikant bei den Wetzlarer Röchling-Werken und der Hamburger Howaldts-Werft, studierte drei Semester lang am Polytechnikum und trat, als das Geld knapp wurde, in das väterliche Import-Export-Geschäft ein. Anusch verkaufte nun Teppiche.

Und dann erfand er die Mini-Cars. „Wie eine Liebe aus tausend einzelnen Beobachtungen erwächst, die man an einem Menschen: macht, so entsteht auch eine Idee ganz allmählich aus vielen kleinen Überlegungen“. Samy kannte aus Persien Bebe-Taxen; aus London die Minicabs; er kannte auch des Gottlieb Duttweilers Minitax AG., in deren Auftrag allerdings auch größere Wagen zu kleinen Preisen fahren. In Köln aber – das wußte Samy nicht – wurden schon 1925/26 die ersten Kleintaxen eingeführt, und zwar auf Initiative der damaligen deutschen Automobilindustrie.