Der deutsche Immobilienfonds III-Fonds Nr. 1 ist bislang ohne Nachahmung geblieben. Im Geschäftsjahr 1963 hat sich die Zahl der umlaufenden Anteile um 214 000 auf 863 000 Stück erhöht, also rund um ein Drittel. Kein anderer deutscher Investment-Fonds konnte in der gleichen Zeit auch nur eine ähnliche Wachstums rate erzielen. Dabei wird im Geschäftsbericht ausdrücklich darauf hingewiesen, daß zeitweise der Zertifikatsabsatz gedrosselt werden mußte, weil für das neu hereinfließende Geld nicht immer solche Anlagemöglichkeiten zur Verfügung standen, die den kritischen Maßstäben der Anlageleitung standzuhalten vermochten.

Warum, so fragte kürzlich ein Leser, wird angesichts dieser Situation nicht ein Konkurrenzfonds aufgemacht? Der III-Fonds Nr. 1 ist ein gemeinsames Kind der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank und der Bayerischen Vereinsbank‚ beides Institute mit einer eigenen Hypothekenabteilung und deshalb besonders erfahren im Immobilien-Geschäft. Gegen diese Konstellation wagt offensichtlich niemand zu konkurrieren, dies um so weniger, als die ersten fünf Jahre des Fonds alle Erwartungen der Zertifikatsbesitzer erfüllt haben dürften. Von einem Immobilienfonds wird gefordert, daß er einen möglichst stetigen Wertzuwachs bringt (zur Kompensierung des Kaufkraftschwundes), außerdem möchte man noch eine vernünftige Ausschüttung (Rendite) sehen.

Das III-Zertifikat, das 1959 zu 100 DM verkauft wurde, ist bis jetzt auf 128,85 DM gestiegen. Gleichzeitig wurden insgesamt für 22,25 DM ausgeschüttet, so daß ein Gesamtertrag von 51,10 DM eingetreten ist, mit dem die Zertifikatsbesitzer wohl zufrieden sein werden. Ihre Kritik richtet sich auf einen anderen Punkt. Sie meinen, daß der Fonds seine Immobilien zu vorsichtig bewertet und daß deshalb die Neuzeichner in den Genuß von stillen Reserven gelangen, ohne dafür etwas zu bezahlen. Diese Möglichkeit ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Aber was kann man dagegen tun, um die bisherigen Zertifikatsinhaber nicht ungebührlich zu benachteiligen?

Angeregt wird, den Fonds zu schließen und keine neuen Mitglieder mehr in den Ill-Verein Nr. 1 aufzunehmen. Bislang bestand für eine solche Lösung in der Fonds-Verwaltung wenig Neigung, nicht zuletzt deshalb, weil man sich fragen muß, ob dies wirklich eine gute Lösung darstellt. An die Stelle der Expertenbewertung tritt dann nämlich die Preisfestsetzung durch Angebot und Nachfrage, denn irgendwie wird man das Zertifikat zum Börsenhandel bringen müssen, wofür zur Zeit noch die gesetzlichen Voraussetzungen fehlen. Gegenwärtig würde man wohl damit rechnen können, daß auf Grund der guten Nachfrage nach III-Zertifikaten ein höherer Preis an der Börse zustande kommt, als ihn die Experten auf Grund der Bau- und Bodenpreise sowie der Rentabilität der einzelnen Objekte ermitteln. Aber das braucht nicht immer so zu sein. Das „freie Spiel der Kräfte“ kann sich auch nachteilig auswirken und den Preis unter den „wahren“ Wert sinken lassen. Deshalb scheint mir dies eine Sache mit gewissen Vorteilen, aber auch mit erheblichen Nachteilen zu sein. Eines ist grundsätzlich festzustellen: Einen Rechtsanspruch auf die Schließung des Fonds hat niemand!

Nun gäbe es noch einen anderen Ausweg: Die Änderung der bisherigen Bewertungsmaßstäbe! Die Hereinnahme der „stillen Reserven“ in den Ausgabepreis. Dazu wird man die Fonds-Leitung mit ihrer ausgesprochenen Neigung zur Vorsicht wohl noch schwerer bewegen können. Der Bau- und Bodenmarkt hat nämlich seine kritische Phase noch vor sich. Sie wird dann eintreten, wenn der Bedarf an Wohnungen und gewerblichen Raum in etwa gesättigt ist. Dieser Zeitpunkt ist abzugehen. Schon heute gibt es in den Großstädten gewerblichen Raum, der schwer zu vermieten ist. Nicht alle Preise werden sich auf dem Immobiien-Markt auf der jetzigen Rekordhöhe halten. Von der Möglichkeit, die Zertifikatspreise den jeweiligen Marktschwankungen anzupassen, also herauf- und herunterzusetzen, hält die Fonds-Leitung ebenfalls nichts, weil sie selbst nicht kurzfristig disponiert, sondern ihre Anlagen auf lange Sicht ausrichtet. Das 111-Zertifikat ist deshalb alles andere als ein Spekulationsobjekt!

Dazu aus dem Geschäftsbericht: „Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erwies sich die weitaus überwiegende Zahl der angebotenen Liegenschaften als für einen Erwerb ungeeignet. Entweder konnte die Qualität der Objekte nicht befriedigen oder die Rentabilitätsverhältnisse entsprachen nicht unseren Vorstellungen. Normale Wohnhäuser wurden in der Regel nur zu erheblich übersetzten Preisen angeboten. Augenfällig war ein verstärktes Angebot in Appartementhäusern. Bezüglich der Büro- und Geschäftshäuser hat sich gezeigt, daß der Sättigungsgrad weitgehend als erreicht anzusehen ist.“ Von der teilweisen Freigabe der Wohnraumbewirtschaftung wird die Gesellschaft nur unwesentlich berührt, weil deren Immobilienbestand überwiegend freifinanzierten Neuhausbesitz darstellt.

Aus diesen wenigen Zeilen können Sie, meine wehrten Leser, erkennen, daß Sie mit dem Erwerb der III-Zertifikate keinen Immobilienbesitz zu überhitzten Preisen erwerben. Die Besitzer brauchen auch nicht zu befürchten, daß Rückschläge auf dem Grundstücksmarkt unbedingt bis zu den Ausgabepreisen durchschlagen werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, ist zweifellos in diesem Fonds gut aufgehoben.

Ihr Securius