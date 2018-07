Der Bundestag will die Diäten der Abgeordneten erhöhen – Grund genug für viele Kritiker, wieder einmal die alte Frage zu stellen: Müssen wir unseren Abgeordneten so viel bezahlen?

Die Frage geht am Kern des Problems vorbei. Sie müßte vielmehr lauten: Wie kann das Parlament besser, funktionstüchtiger werden? Mit anderen Worten: man muß die Diätenreform im Zusammenhang mit der Parlamentsreform sehen. Höhere Diäten sind durchaus berechtigt, aber sie sind nur sinnvoll als Teil einer Parlamentsreform. Man kann den Abgeordneten nicht vorwerfen, daß sie bei der Festsetzung ihrer Bezüge nicht Maß gehalten haben, wohl aber, daß sie es bisher versäumt haben, die Parlamentsarbeit zu rationalisieren.

Die monatliche Tagegeldpauschale für Bundestagsabgeordnete, die 1949 auf 500 Mark festgesetzt worden war, soll künftig auf 1000 Mark erhöht werden. So haben es die drei Fraktionen im Bundesparlament beantragt. 1958 erhöhte der Bundestag die steuerfreie Aufwandsentschädigung, die 1950 auf 600 Mark und 1954 auf 750 Mark pro Monat festgesetzt war, auf 1100 Mark (da sie mit den Beamtengehältern gekoppelt ist, beträgt sie gegenwärtig 1360 Mark). Damals genierten sich die Abgeordneten, auch noch die alten Tagessätze von 1949 den gestiegenen Unkosten anzupassen.

Der Bundestag will also jetzt ein aus falscher Scham selbst verschuldetes Versäumnis nachholen. Es wäre besser gewesen, wenn ein unabhängiges Gremium, wie die FDP-Abgeordneten Schultz und Zogelmann angeregt haben, die Bezüge der Abgeordneten geprüft und festgelegt hätte. Am Ergebnis aber hätte sich dabei kaum etwas geändert.

Man mag einwenden, daß eine nicht unbeachtliche Anzahl von Abgeordneten dem Hang zu steriler Betriebsamkeit erliegt. Aber daß die „ambulante Beschäftigung“, wie immer sie geartet sei, sehr aufreibend ist, kann nicht bezweifelt werden. Auch ist nicht zweifelhaft, daß die Lebenshaltung der Abgeordneten noch weit davon entfernt ist, üppig zu sein. Wenn jetzt festgestellt wird, daß nunmehr die Bundestagsabgeordneten die – an der Kaufkraft gemessen – höchste Gesamtvergütung, die in Europa Mitgliedern nationaler Parlamente gewährt wird, erhalten, so ist auch dies kein Gegenargument. Schließlich beträgt die Vergütung immer noch wenig mehr als die Hälfte der Aufwandsentschädigung amerikanischer Parlamentarier. Die Steuerfreiheit des Tagegeldes kann gleichfalls nicht beanstandet werden, denn es handelt sich ja um einen pauschalierten Unkostenersatz.

Bedenklich aber ist, daß der Abgeordnete nicht völlig frei über Tagegeld und Aufwandsentschädigung verfügen kann. Bundestagspräsident Gerstenmaier forderte deshalb zu Recht, daß den Abgeordneten nicht mehr eine „Partei- und Fraktionssteuer“ abgenötigt werden dürfe (sie soll bis zu 500 DM monatlich betragen). Parteien und Fraktionen, die ihre Parlamentarier auf diese Art schröpfen, übersehen, daß die Ansprüche der Abgeordneten auf Diäten nicht übertragbar und nicht pfändbar sind. Welchen Sinn hat denn diese Schutzbestimmung, wenn ausgerechnet die Parteien und Fraktionen sie mißachten. Die Parteien erhalten doch beachtliche Zuschüsse aus den Bundes- und Landeskassen. Die Ausgaben der Fraktionen werden in gleicher Weise gedeckt. Die Fraktionen sind „organische Gliederungen des Parlaments“, also eines Staatsorgans, für dessen Kosten allein der Staat aufzukommen hat. Es ist geradezu widersinnig, wenn der Abgeordnete seine Tätigkeit im Parlament aus seiner Aufwandsentschädigung auch nur teilweise finanzieren soll. Reichen die Mittel für die Fraktionen nicht aus, so müssen sie erhöht werden.

Drei Millionen DM wird die Erhöhung der Tagegeldpauschale kosten. Der Gesamtbetrag für die persönlichen Aufwendungen der Bundestagsabgeordneten im Jahre 1963 (einschließlich Versicherung, ausschließlich Unkosten- und Reisekostenpauschale) macht ungefähr 13 Millionen Mark aus. Überlegt man sich, was der einzelne Abgeordnete davon erhält, so ist es für den, der seine Kraft voll oder vorwiegend in den Dienst der Parlamentsarbeit stellt, eher zuwenig als zuviel. Aber wie viele Abgeordnete sind es, von denen man dies sagen kann? Maßgebende Mitglieder aller drei Fraktionen geben in privaten Gesprächen zu, daß 10 Prozent, allerhöchstens 20 Prozent der Abgeordneten wirklich ernsthaft und in ausreichendem Umfang parlamentarische Arbeit leisten. Das sind die „Nur-Abgeordneten“.