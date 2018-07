Inhalt Seite 1 — Ist Italiens Regierungspartei eine Partei? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Bauer

Rom, im Februar

Die italienische „Öffnung nach links“ ist eine so heikle Operation, daß es den Parteiführern ratsam erscheint, selber in die Regierung einzutreten und die Verantwortung für ihre Parteien anderen zu überlassen. Bei den Sozialdemokraten hat sich Außenminister Saragat bereits durch den treuen Tanassi ablösen lassen, bei den Sozialisten Nenni durch den ebenso treuen de Martino nachdem ein Versuch Lombardis, sich vorzudrängen, abgeschlagen worden war. Auch der Republikaner Reale ist zurückgetreten; über seine Nachfolge wird allerdings erst ein Kongreß endgültig entscheiden. In keiner Partei jedoch war die Wachablösung so schwierig und so dramatisch wie in der größten Partei, der Democrazia Cristiana.

Nach viertägigem Verhandeln und Feilschen, nach Intrigen und Überlistungsversuchen ist schließlich ein Kompromiß zustande gekommen: Der 49jährige einstige Gymnasiallehrer aus dem norditalienischen Vicenza, Mariano Rumor, wurde Nachfolger Aldo Moros und neuer politischer Sekretär der Partei. Rumor, Vorzugsschüler in der Klasse de Gasperis, aber kein „Wunderkind“ wie Moro, ist damit auf den einflußreichsten Posten gerückt, den ein italienischer Politiker erreichen kann.

Das Wahlergebnis – Rumor erhielt 127 von den insgesamt 137 abgegebenen Stimmen im Nationalrat der DC – könnte leicht als Ausdruck seltener Einmütigkeit mißdeutet werden. In Wirklichkeit aber ist die katholische Massenpartei Italiens in konkurrierende Gruppen gespalten. Sie ist im Grunde ein Parteienkonglomerat, denn jede der anerkannten Strömungen besitzt Führer und Gefolgschaft, ein eigenes Presseorgan, einen eigenen Informationsdienst, einen eigenen Apparat. Und vor allem natürlich eine eigene Politik.

Rumors Wahl kam nur dadurch zustande, daß sich Fanfani mit der Mehrheitsgruppe des Zentrums, den „Dorotheern“ versöhnte. Der Konflikt zwischen den Dorotheern und Fanfani, dem dynamischen und autokratischen einstigen Ministerpräsidenten, der nach de Gasperi als einziger Regierungs- und Parteiführung in einer Person vereinen dürfte, hat die italienische Innenpolitik seit 1959 maßgeblich bestimmt. Der Kampf zwischen den beiden Richtungen ist mit wechselndem Glück geführt worden. Der schlechte Wahlausgang 1963 wurde Fanfani in die Schuhe geschoben, Moro verständigte sich mit Saragat und stellte Fanfani kalt. Fanfani revanchierte sich dann bei Moros Versuch, im Juni 1963 eine Regierung der linken Mitte mit Nenni zustande zu bringen. Er steckte sich hinter Lombardi, der auch prompt die Operation seines Parteichefs Nenni scheitern ließ. Nach Moros zweitem, geglücktem Versuch zog sich Fanfani vorübergehend in den Schmollwinkel zurück.

Als nun die Frage der Ablösung Moros in der Partei aktuell wurde, erschien dies Fanfani als eine günstige Gelegenheit, um sein come-back einzuleiten. Auf Hilfe von außen konnte er nicht mehr rechnen. Saragat ist ihm gegenüber ohnehin allergisch; und die Spaltung bei den Sozialisten hat auch Lombardi, der ihm früher Schützenhilfe gewährt hatte, seines Einflusses beraubt. Innerhalb der eigenen Partei war eine Verbindung mit den Linksgruppen von geringem Nutzen, da er ja Moro aus der Rolle des Schiedsrichters zwischen dem rechten und dem linken Flügel verdrängen wollte. Es blieb nur ein einziger Weg: ein Ausgleich mit der bisher hart bekämpften Mehrheit der „Dorotheer“.