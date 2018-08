Vierhundert Jahre nach dem Abfall der Niederlande von Spanien stürzte die Romanze zwischen der 24jährigen Prinzessin Irene und dem 33jährigen spanischen Carlisten-Thronprätendenten Carlos Hugo von Bourkon-Parma das kleine Holland in eine Staatskrise.

Längst vernarbte Wunden rissen auf: Unter Führung des protestantischen Hauses Oranien hatten sich 1648 die Holländer von der spanisch-katholischen Unterdrückung befreit. Jetzt ist eine Prinzessin desselben Hauses katholisch geworden.

Sozialisten und Reformierte waren aufgebracht. Bisher lebten die fast gleichstarken Konfessionen friedlich zusammen (Reformierte und protestantische Sekten: 41,2 Prozent, Katholiken 40,4, Konfessionslose 18,2, Juden 0,2). Ministerpräsident Marijnen und sechs Minister sind katholisch. Es sah einen Moment lang so aus, als werde der die Konfessionsstreit wieder ausbrechen, aber schließlich gab es ein Happy-End: Irene darf den Spanier heiraten, muß aber auf ihre Thronrechte und ihre Heimat verzichten. Sie hätte Aussicht, Königin von Spanien zu werden, wäre Hugo Carlos einziger Prätendent.

Staatschef Franco bevorzugte bisher als Thronerben offenbar Prinz Juan Carlos von Bourbon, einen Enkel König Alfons XIII., der 1931 ins Exil ging. Irenes Rivalin ist Prinzessin Sophie von Griechenland, die den Prinzen Juan heiratete, ohne ihren griechisch-orthodoxen Glauben aufzugeben.

Prinz Hugo, in Nordspanien beliebter als sein Vetter, ist Prätendent der Carlisten, einer Seitenlinie des Königshauses, die 1833 und in den folgenden Bürgerkriegen vergeblich versuchte, statt der Thronerbin Isabella ihren Onkel Karl und dessen Nachkommen auf den Thron zu bringen. Die Anhänger Juans verunglimpfen Hugo, der in Paris geboren wurde, als „französischen Bürger Spaniens“. Sein Vater ist ein Freund de Gaulles.