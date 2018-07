Von Rino Sanders

Ein bekannter deutsch-amerikanischer Wissenschaftler, der zu einem Kongreß in Hamburg weilte, wollte einen Brief nach Amerika aufgeben. Der Brief war dick, und um ihn richtig zu frankieren, wandte der Professor sich auf der Post an die Dame am Schalter. Er war des Deutschen nicht mehr ganz sicher. So fragte er: „Fräulein, bitte haben Sie eine Wiege, ich möchte etwas wagen.“

Man sieht, die Vertauschung von Vokalen kann beträchtliche Sinnverschiebungen nach sich ziehen, und was in diesem Fall unfreiwillig geschah, das läßt sich auch systematisch betreiben. Man kann daraus eine poetische Technik entwickeln. Es ist eine heikle Technik.

Man bilde etwa eine Reihe: wiegen, wägen, wagen, wogen, wegen, Wagen, verwegen, bewegen, erwogen ... So Abgeleitetes läßt sich lallen, man kann es aber auch prüfen: Wo ruft Lautverwandtes Sinnverwandtes? Wo bringt, zwingt verwandter Klang Konträres, Diverses in nahe, also spannungsreiche, also bedeutsame Nachbarschaft? Es ist ähnlich wie beim gewohnten Reim – man kann da zu ausgeklügelten Verbindungen kommen.

Lallen und ausklügeln – zwischen diesen beiden gegensätzlichen Begriffen spannt sich die Problematik Erich Frieds und die seiner Gedichte. Es ist gewiß nicht nur sein Dilemma. Man begegnet ihm heute von Celan bis Enzensberger.

Hier nun kann man es erfahren und studieren in dem umfangreichen, für das bisherige Werk repräsentativen Band

Er enthält sechzehn Zyklen, zwischen 1947 und 1963 entstanden, eine erstaunliche Zahl. In einer Welt, die sich nicht runden und einen will, die als nicht in sich geschlossen, als vorläufig zwischen einem schlimmen Gestern und einem ungewissen Morgen erlebt wird, ist das zyklische Poem außer Kurs gekommen. Für Fried ist es die eigentliche Form.