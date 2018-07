H. W., Flensburg

Die Flensburger Stadtverwaltung kann aufatmen: Die Milben sind aus dem neuen Rathaus verschwunden. Zu Millionen hatten sie sich in dem Neubau eingenistet; aber der Schädlingsbekämpfungstrupp einer großen Firma machte ihnen den Garaus – für 13 000 Mark. Freude bei der Stadtverwaltung, noch mehr aber beim Stadtkämmerer, denn er hatte für den Milbenfeldzug 37 000 Mark angesetzt. Angesichts der Gesamtbaukosten von 21 Millionen Mark eine bescheidene Summe; aber immerhin, gespart ist gespart; die Flensburger hatten ohnehin mehr zusetzen müssen als es ihnen lieb war.

Zu Ehren der Flensburger Ratsversammlung muß allerdings gesagt werden, daß der Neubau dringend notwendig war. Der Platz im Rathaus reichte nicht hin und nicht her. Außerdem wurde das alte Haus immer baufälliger, und es kam schon einmal vor, daß im Sitzungssaal über dem Platz des Stadtpräsidenten ein Regenschirm aufgespannt werden mußte, weil es durch die Decke tropfte.

Um aber auf die Milben zurückzukommen: Als sie im Dezember in Scharen den Neubau überfallen hatten, da packte die Verantwortlichen der Stadt Verzweiflung. Die Optimisten in der Stadtverwaltung sahen zwar nur den Einzugstermin gefährdet, die Pessimisten aber, und ihrer waren viele, richteten sich auf tägliche enge Nachbarschaft mit den Milben ein, fürchteten für ihre Büros, für ihre Akten und insgeheim vielleicht auch für ihre Gesundheit.

Die fürsorglichen Stadtväter, all dieser Sorgen und Ängste eingedenk, alarmierten das Zoologische Staatsinstitut und das Zoologische Museum in Hamburg. Wissenschaftler wurden an den Tatort entsandt. Sie zogen mit Milbenproben wieder von dannen. Und dann Ende Januar, nachdem der Krieg gegen die Schädlinge bereits erfolgreich abgeschlossen war, traf auch das Gutachten aus Hamburg ein. Es beruhigte ungemein. Bei den Milben und Käfern, die in Flensburg gefunden wurden, handele es sich um reine Pflanzenfresser, schrieben die Wissenschaftler. „Sie ernähren sich wahrscheinlich ausschließlich von Schimmel.“

Pflanzenfresser, Gott sei Dank! Kein Angestellten also hatte in der Gefahr geschwebt, gefressen zu werden. Völlig unschädlich waren diese Tiere, das Gutachten bewies es: „Alle die genannten Tiere sind keine Parasiten. Sie befallen und schaden darum weder Menschen noch Haustiere. Wenn die Milben in großen Mengen auftreten, ist allerdings stets die Möglichkeit gegeben, daß sie passiv oder durch bloßes Verlaufen auf die Kleidung des Menschen geraten und dadurch – oder auch nur durch ihr gehäuftes Vorhandensein – bei empfindlichen Menschen Ekel erregen und eben auf diese Weise eventuell Schaden anrichten können.“

Auch in einer Stadtverwaltung gibt es empfindliche Menschen. Wenn nun vielleicht doch Milben... Der Rathausausschuß der Stadtverwaltung begab sich in das Hochhaus und besichtigte alle Räume: Keine Milben mehr; keine Gefahr mehr für Leib und Leben.

Angesichts dieses großartigen und auch noch preiswerten Siegs über die Milben fällt ein anderer kleiner Schönheitsfehler des Rathauses kaum ins Gewicht: Die Wohnung für den Hausmeister fehlt. Daß sie im Neubau nicht eingeplant war, merkten die Flensburger erst, als es schon zu spät war.