Die Konjunkturpropheten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) wollten es am Ende des alten Jahres nicht recht wahrhaben, daß die westdeutsche Wirtschaft einem neuen Aufschwung entgegensieht. Sie zerbrachen sich in ihrer Voraussage für 1964 fast die Zunge und sprachen von einem „skeptischen Optimismus“ – um nur ja keine übertriebenen Hoffnungen auf die wirtschaftliche Weiterentwicklung zu wecken.

Mittlerweile ist es nicht mehr zu verheimlichen, daß wir in einen Boom hineinsteuern, vor dem uns beinahe bange werden muß. Der jüngste Lagebericht des Bundeswirtschaftsministeriums macht das begrüßenswert deutlich. Die entscheidenden Auftriebskräfte gehen nach wie vor vom Exportgeschäft aus. Der Überschuß in der Handelsbilanz vom Dezember war mit etwas über einer Milliarde Mark höher als jemals zuvor in einem Monat. Die Auftragserteilung an die Industrie – das vielleicht wichtigste Konjunkturindiz – war um fast 13 Prozent höher als im Dezember 1962. Die Zunahme der Auslandsnachfrage übertraf den Vorjahresstand um nahezu ein Viertel; aber auch im Inlandsgeschäft kamen die Neuaufträge wesentlich reichlicher als im Vorjahr herein.

Die Ironie des Konjunktur-Schicksals könnte es wollen, daß der Bundesverband der Deutschen Industrie mit seinem „skeptischen Optimismus“ am Ende doch noch recht behält. Die Skepsis hätte sich freilich auf das Ausmaß der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung zu beziehen, genauer, auf deren Übermaß. Es steht mit anderen Worten zu hoffen, daß die starke Exportausweitung bald ein Gegengewicht durch vermehrte Importe bekommt. Andernfalls müßte man sich ernsthafte Sorgen um unsere Zahlungsbilanzentwicklung – und deren Rückwirkung auf die Preise machen. Importare necesse est. W. B.