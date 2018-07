Was liegt, das liegt – dieser Entscheidung des höchsten Skatgerichtes der Bundesrepublik in Bielefeld ist vollinhaltlich zuzustimmen. Erfreulicherweise hat sich auch das mitteldeutsche Skatgericht in Altenburg diesem Urteil angeschlossen, so daß damit die bis dato herrschende Rechtsunsicherheit beseitigt ist, die Skatspieler hüben und drüben ihre Trümpfe nur zögernd ausspielen ließen. Mithin: Ein Triumph gesamtdeutschen Rechtsempfindens.

Die Entscheidung bringt folgerichtig die durch Gewohnheitsrecht verankerten Grundsätze zur Geltung, daß eine einmal ausgespielte Karte, die liegt, liegt, also nicht mehr zurückgenommen werden kann. Das Gericht hat damit auch einen Schlußstrich unter eine jahrelange, durch dogmatische Unsicherheit gekennzeichnete Rechtsprechung unzähliger Preisskat-Schiedsgerichte gezogen, die in Fällen der Zurücknahme einmal ausgespielter Karten sich mit Fiktionen herumquälten und faulen Vergleichen begnügten. Das Bielefelder Urteil hat daher, die Rechtslage klärend und vereinfachend, im Grunde nur ein Gewohnheitsrecht konsolidiert.

Es ist unrichtig, wenn hie und da behauptet wird, das Urteil fördere eine das Skatspiel gefährdende Tendenz, weil es die im bürgerlichen Gesetzbuch postulierten Grundsätze über die Willenserklärung, deren Schein und Anfechtbarkeit unberücksichtigt lasse. Eine nicht ernstlich ausgespielte Karte, so argumentieren die Kritiker der Bielefelder Entscheidung, die in der Erwartung ausgespielt wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde von den Mitspielern nicht verkannt, müsse als nicht ausgespielt gelten. Wollte man dieser Argumentation folgen, wären fürderhin der Konstruktionen, was ernst gemeint sei, was bloßes Sichvergreifen, was unbeachtliche Mentalreservatio sei, kein Ende. Der Recht suchende Skatspieler könnte dann ein Abschätzen der Rechtslage und seiner Prozeßchancen überhaupt nicht mehr wagen. Im Gegenteil, der neu entwickelte richterliche Grundsatz eliminiert alle jene, die das Ausspielen von Karten während eines Spieles als Spiel betrachten, und es zwingt den einzelnen Spieler zur Konzentration, zwingt ihn, die spielerische Konsequenz der einmal von ihm ausgespielten Karte voll zu tragen und seine Handlungsweise nicht auf andere abzuwälzen.

Bedauerlicherweise geht das Gericht in seinen Entscheidungsgründen nicht auf die Frage ein, ob der von ihm entwickelte Satz vom Liegen der Karten auch außerhalb der deutschen Grenzen, insbesondere auch auch bei zukünftigem Skat im All, Gültigkeit habe, und er weicht insbesondere der Frage aus, ob ein Ausländer, der mit zwei Deutschen in Deutschland Skat spiele, der deutschen Jurisdiktion unterworfen sei. Diese noch offenen Fragen, bei deren Beantwortung die Wissenschaft unterschiedliche Lehrmeinungen entwickelt hat, bedürfen der baldigen, höchstrichterlichen Klärung. HvK