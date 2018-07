Inhalt Seite 1 — Allzu saloppe Volksvertreter? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theodor Eschenburg

„Eine x-beliebige Stunde“ war der Titel einer Bundestagsreportage, die am 11. Februar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde. Eine Stunde lang wurden die Abgeordneten unter die Lupe genommen, und sie schnitten nicht gut ab – sicherlich nicht in den Augen der 120 Schüler, so meint der Berichterstatter, die von der Zuhörertribüne aus die Sitzung verfolgten und die in den nächsten Tagen eine Klassenarbeit schreiben sollten: Was mir in einer Bundessitzung auffiel.

Um 17 Uhr, zu Beginn der Berichtszeit, sind 89 Abgeordnete anwesend. Vom Kabinett sitzt allein der Finanzminister auf der Regierungsbank. Um 17.13 Uhr erscheint der Bundesinnenminister, aber es werden nur noch 76 Anwesende gezählt; mindestens ein Dutzend Abgeordnete lesen oder schreiben. Um 17.22 Uhr erscheint, während der Finanzminister verschwindet, der Justizminister, der sich aber sofort in tiefes Aktenstudium versenkt. „Bucher bemerkt nicht, daß er unhöflich ist, weil er nicht zuhört...

mitten im Plenarsaal stehen, die Debatte geht sie anscheinend nichts an, drei CDU-Abgeordnete. Der FDP-Abgeordnete Starke schlendert zur SPD hinüber ... Zwei SPD-Abgeordnete lesen ein Groschenblatt.“ Um 17.42 Uhr vermerkt der Reporter: „Von jetzt 83 Abgeordneten hören etwa 15 dem Redner zu. Nichts stellt den Parlamentarismus empfindlicher bloß als eine solche Debatte.“ 17.48 Uhr: „Ob die jungen Leute auf der Tribüne, die den Aufsatz zu schreiben haben und von der Bundeszentrale für staatsbürgerliche Bildung hierher geschickt wurden, nicht bald Verzweiflung packt?“ Um 18 Uhr wird der Bericht abgeschlossen. „Im Plenarsaal sind 52 Abgeordnete; der Bundestag hat 519 Mitglieder, 64 sind beurlaubt, davon 14 zur Teilnahme an Ausschußsitzungen des neuen Parlaments. 22 sind jetzt im Bundestagsrestaurant zu entdecken. Da im Augenblick kein anderer Bundestagsausschuß tagt: Wo sind die übrigen 381 Abgeordneten?“

Es besteht kein Anlaß, daran zu zweifeln, daß der Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung genau den Tatsachen entspricht; und trotzdem verleitet er zu einem schiefen Urteil. Der Wert der Parlamentsarbeit wird hier an der Zahl der Abgeordneten gemessen, die bei einer Plenarverhandlung anwesend sind. Zum Kriterium wird, welche Wirkung der leere Plenarsaal und das saloppe Verhalten der Abgeordneten auf die politischen Vorstellungen der Schüler haben.

Es ist indes eine alte Erfahrung, daß bei Schülern, die in eine solche Sitzung hineingeraten, sehr leicht Mißfallen und Mißtrauen entsteht. Auf den Zuschauer, sofern er nicht eine sehr sorgfältige und anschauliche Vorbereitung über die Technik der politischen Beratung und Willensbildung erfahren hat, wirkt eine Plenarsitzung mit geringer Beteiligung und legerem Abgeordneten-Gebahren nicht erhebend, sondern peinlich. Manche Verhaltensweisen, die der Schüler im Plenum sieht, gelten mit Recht in seiner Vorstellung als Untugenden. So beurteilt er den Wert des Parlaments und die Leistung der Abgeordneten an jenen Maßstäben von Aufmerksamkeit, Fleiß und Disziplin, die er gelernt hat. Und gar noch die vielen faulen Abgeordneten, die fehlen! Vater steht den ganzen Tag an der Werkbank oder sitzt hinter dem Büroschreibtisch, Mutter bedient die Kunden oder arbeitet am Fließband. Unwillkürlich zieht der Schüler aus seinen Eindrücken, die er von der Bundestagstribüne aus gewonnen tat, politische Schlußfolgerungen, überträgt er sein Urteil über das Parlament auf die Staatsform.

Wieviel einfacher war es früher, die Begeisterung für die monarchische Staatsform zu wecken! Der Herrscher, prächtig uniformiert, fuhr in einer vier- oder sechsspännigen Kalesche mit galonierten Dienern hinter dem Rücksitz und von einer nicht minder, prächtigen Suite gefolgt durch ein dichtgedrängtes Spalier. Das war politischer Anschauungsunterricht, dazu bedurfte es keiner langwierigen, gründlichen Präparation. Hat die Demokratie, die auf einem sehr komplizierten Beratungs- und Willensbildungsprozeß Deruht, überhaupt Anschauungsobjekte für einen politischen Unterricht?