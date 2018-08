Von der Marktstrategie der großen amerikanischen Konzerne war in den letzten Monaten viel die Rede. Die Amerikaner, die nach einem Wort der Zeitschrift Life zur zweiten Invasion Europas“ angetreten sind, haben seit Gründung der EWG mehr als 30 Milliarden Mark in den sechs Staaten investiert. Angesichts der Kapitalkraft amerikanischer Großunternehmen muß manche europäische Firma fürchten, aus ihrem angestammten Markt verdrängt zu werden.

In Frankreich zeigt man sich über das Eindringen der Amerikaner erregt: Als der Chrysler-Konzern die Simca-Mehrheit übernahm, gab es einen Sturm der Entrüstung, und vor wenigen Tagen hat die Regierung in Paris eine Sanierung der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Elektronikfirma Machines Bull durch den US-Konzern General Electric verhindert. Wer jedoch einen großen Markt aufbauen will, muß auch den Wettbewerb mit großen Konzernen bejahen. In Antwerpen und Leverkusen hat man dieser Tage eine bessere Antwort auf die „amerikanische Invasion“ gefunden: Die Bayer-Tochtergesellschaft Agfa und das belgische Unternehmen Gaevert haben sich zusammengeschlossen, um dem amerikanischen Photoriesen Kodak (50 Prozent Anteil am Weltmarkt) besser konkurrieren zu können. Kodak und du Pont, der größte Chemiekonzern der Welt, haben sich für den Europamarkt große Chancen ausgerechnet. Nun sagte man sich bei Bayer in Leverkusen: Wenn die Amerikaner groß und stark sind, dann müssen wir eben größer und stärker werden.

Die neue Gruppe Agfa–Gaevert ist groß und stark: Mit einem Jahresumsatz von 1,2 Milliarden Mark ist sie das größte Unternehmen der Photoindustrie in Europa und das zweitgrößte der Welt nach Kodak (4 Milliarden Mark Umsatz). Die Vorteile der Rationalisierung liegen auf der Hand: Vor allem die Forschung und die Entwicklung neuer Produkte können nun zentral gesteuert werden. Die beiden Unternehmen ergänzen sich ausgezeichnet, weil Agfa über eine starke Stellung bei Amateurfilmen und Kameras verfügt, während Gaevert auf Filme zu industriellen und wissenschaftlichen Zwecken spezialisiert ist. Der Bayer-Konzern dürfte durch diese Verbindung seine Stellung als führender Chemiekonzern des Kontinents gefestigt haben. st.