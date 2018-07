Vater, es wird nicht gut ablaufen“, meinte, auf einem Nachbarsessel, Professor Hans Mayer, als „Der Prozeß Carl von O.“ mit einer plumpen kriminalistischen Pointe begann – und er sollte leider recht behalten. Die siebzig folgenden Minuten wurden zum Martyrium; zwei Menschen hatten eine Fabel entwickelt, die einen Hund jammern konnte.

In dem Bestreben, die „Hure Justiz“ (wie es bei Büchner heißt) zu entlarven: redlich bemüht, der Recht-Sprechung der zwanziger Jahre auf die Spuren zu kommen, ließen Answald Krüger und Maria Matray den SA-Schläger Pehlke just in jenem Augenblick von seinem Feme-Mord heimkehren, als Ossietzky (im gleichen Haus, nur etwas höher wohnend) von den Schergen zur nächtlichen Vernehmung geführt wurde. Auch die Prozesse liefen dann sinnigerweise synchron: ein Hoch für den Mörder, die Zelle für den aufrechten Mann! Schwarz und Weiß, Weiß und Schwarz; von Zwischentönen und Nuancen keine Spur. Dabei gab sich das Ganze äußerlich dokumentarisch; Kostüm und Möbel täuschten Echtheit vor; man verwandte authentische Texte.

Parallelen zum Spiegel boten sich an; der Betrachter entdeckte Bezüge in Hülle und Fülle, und es wird Leute geben, die den Verfassern beträchtlichen Mut attestieren. Mir, offen gesagt, wäre weniger an Mut und mehr an der Wahrheit gelegen. Wenn man schon so entschlossen auf dem Vehikel der Historie reitet und, vom Kontext nicht abgehoben, originale Manuskripte zitiert, dann gilt es konsequent zu sein und nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben. Dann darf man sich nicht mit Anspielungen und schöner Umschreibung begnügen.

Den „Herrn Minister“ schlechtzumachen, ist leicht; den General Groener an den Pranger zu stellen, schon schwerer. Die freundliche Seite der Wahrheit beleuchten kann jeder; doch auf die nicht geschminkte Hälfte eben kommt es an. Man zeigte Nazis, nationalistische Schurken und aufrechte Weltbühnen-Männer; aber die roten Massen zeigte man nicht.

Statt sichtbarzumachen, daß Ossietzky nicht zuletzt ins Gefängnis ging, um für die „namenlosen proletarischen Opfer des Vierten Strafsenats“ zu demonstrieren, setzte man alles daran, den Rebellen zu verniedlichen, wo es nur ging. Ein linker Pazifist, der – ohne je Marxist zu sein! – zeitlebens das Bündnis zwischen der Intelligenz und der Arbeiterschaft angestrebt hatte, sah sich gröblich verharmlost. Nicht einmal die simpelsten Fakten stimmten; um der Reißer-Koinzidenz willen wurde das erste Verhör erst 1931 angesetzt; vom KZ, von Sonnenburg und Esterwegen war auf den Schrifttafeln nichts zu bemerken; man hatte den Eindruck, als sei der Friedens-Nobelpreis 1936 einem freien Manne zuerkannt worden. (Der Hinweis auf die Gestapo-Haft kam erst – höchst problematisch! – im Zusammenhang mit dem Tod.)

Kurzum, es war ein Trauerspiel, und die Regie tat das ihre, um den Eindruck so düster wie möglich zu machen. Freilich ergab sich dabei zwischen Text und Inszenierung ein aparter zwischen Während das Stück in Allgemeinheiten schwelgte, abstrahierte und verschlüsselte (ganz blind übrigens: hier Ossietzky, da Heinz Jäger, statt Walter Kreiser, dort schlichtweg Reichsgerichtsrat), bewegte sich die Regie, karikierend und mit nimmermüder Pedanterie, auf der Stilhöhe des sozialistischen Realismus: Arbeiter mit Literatur-Berlinisch, Offiziere und Richter mit Simplizissimus-Slang. Halb Neukölln, halb Itzenplitz. Ein DEFA-Film, der niemandem wehtun wollte; ein Ossietzky, der keinen Rollmann in Rage gebracht hätte...

Gottlob, daß es in Wirklichkeit ganz anders war. Momos