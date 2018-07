Die sogenannten Experten runzeln die Stirn wenn ein Greenhorn statt von den Olympischen Spielen von der Olympiade spricht. Etwas von oben wird der Neuling belehrt, daß Olympiade bei den Griechen, den alten, nur den Zeitraum von vier Jahren bedeutete, der verstrich, bis die Herolde erneut zum heiligen Fest in Olympia bliesen. Vor allem war es Pierre de Coubertin, der listenreiche Begründer der modernen Olympischen Spiele, der nicht müde wurde, darauf hinzuweisen, es müsse „jeux olympiques“ heißen, und Olympiade sei einfach falsch. Aber auch ein Coubertin kann irren. Es steht heute außer Zweifel, und zwei renommierte Altphilologen haben es mir ausdrücklich bestätigt, man kann auch Olympiade für die Spiele sagen. Literaturbelege existieren zumindest für die hellenistische Zeit, daß auch die Griechen das Wort Olympiade nicht nur für den Zwischen-Zeitraum von vier Jahren, sondern auch für die Veranstaltung in Olympia selbst benutzten. In der klassischen Ära wurde die Bezeichnung „Agon“ verwandt, was wir heute mit „Kämpfe“ übersetzen könnten. Korrekt wäre also Olympische Kämpfe oder auch Olympiade. Aber „Spiele“ hat sich dank Coubertin eingebürgert. Also man kann ruhig Olym-