rir brauchen nicht nur mehr Lehrer, sondern vor allem besser qualifizierte und mit mehr Interesse arbeitende Lehrer. In der Ausbildung für den Beruf des Volksschullehrers geht das vorwissenschaftliche Zeitalter zu Ende. Wenn ich die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Ausbildung betone, so denke ich nicht nur an den Wissensstoff für die Schule, der erworben und weitergegeben werden muß. Ich meine auch nicht die Geschichte der Pädagogik, die als Wissenschaft schon lange existiert und in der Ausbildung aller Lehrer einen übermäßig großen Platz einnimmt. Ich denke vielmehr an die erst seit kurzer Zeit voll anerkannten und systematisch betriebenen pädagogischen Grundwissenschaften, die die Kunst des Lehrens und Erziehens auf der Grundlage einer Psychologie der verschiedenen Lebensalter, einer Psychologie des Lernens und des Sozialverhaltens zum Gegenstand haben. Hier öffnet sich ein weites Feld, das bei der Ausbildung der Lehrer noch sehr vernachlässigt wird, von dessen Beherrschung aber die Leistung des Lehrers entscheidend abhängt. Es gibt Ausnahmen, wo gutes Fachwissen, verbunden mit pädagogischer Intuition, erfreuliche Leistungen ermöglicht. In der Regel aber gelingt gutes Lehren heute nur als reflektierte Kunst, auf der Basis einer langen, wissenschaftlich fundierten Ausbildung.

Der Volksschüler braucht fürs Leben mehr Wissen als in früheren Zeiten, und seine Fähigkeit und Bereitschaft, ständig neues Wissen hinzu zu erwerben, muß gut entwickelt werden. Diese Bereitschaft ist mindestens so wichtig wie sein Wissensstand, mit dem er die Schule verläßt. Zu erwarten, daß der Volksschullehrer nicht nur Wissen vermittle, sondern auch charakterlich und sozial erziehe, gilt weithin als unmodern oder gar als utopisch. Dabei sind neun und demnächst zehn Schuljahre doch eine sehr lange Zeit, und sich in der Frage der Erziehung nur auf Elternhaus, Kirche und Jugendverbände zu verlassen, ist weltfremd. Im berufstätigen Leben kommt es ebenso auf Durchstehvermögen und Konzentrationskraft, auf Zuverlässigkeit und soziales Verhalten an wie auf das Wissen. Mängel des inneren Gleichgewichtes führen in erschreckend großem Umfang zu Ausfällen durch Krankheit, zu Unfällen, zu Störungen der Zusammenarbeit. Ein gut ausgebildeter Lehrer kann viel helfen, Volksschulabgänger zu erziehen, die auf die Anforderungen des Berufslebens in ihrer Gesamtperson vorbereitet sind.

Ein solcher Lehrer wird auch viel dazu beitragen können, seine Schüler für ihre künftige Mitverantwortung in Familie, Gemeinde und Staat zu befähigen. Es gibt ja immer weniger Ordnungen von Bestand, in die der Mensch mit Selbstverständlichkeit hineinwächst und in denen. er unreflektiert mitwirken kann. Die Demokratie beginne in der Schule, heißt es. Leider beginnt sie dort nur selten, weil die Lehrer bei ihrer Ausbildung nicht genügend darauf vorbereitet werden und weil andere schulische Voraussetzungen das autoritative Abrichten begünstigen, aus dem eine gefährdete Masse hervorgeht, aber nicht der verantwortungsvolle Staatsbürger. Die qualitativen Anforderungen, die an die Ausbildung des Lehrers gestellt werden, müssen steigen. In diesem Zusammenhang ist die Frage nach der Quantität nicht zu übersehen. Die Verlängerung der Pflichtschulzeit hat ja nur dann Sinn, wenn genügend Lehrer vorhanden sind, die es für die Schüler lohnend machen, ein neuntes und zehntes Jahr hinter Schulbänken zuzubringen, statt Geld zu verdienen. Ein anderer Zusammenhang betrifft die Möglichkeiten, den Unterricht zu rationalisieren, sei es durch helfendes Personal, sei es durch moderne Lehrmittel. Solche Rationalisierung fordert ebenfalls hochqualifizierte Lehrer. Wir wissen heute noch nicht, wieviel Lehrzeit durch Rationalisierung gespart werden kann. Aber es besteht kein Zweifel, daß Rationalisierung eine hochentwickelte didaktische Kunst verlangt. Die didaktische Qualität der in großen Auflagen verbreiteten Programme, der Tonbänder für Sprachlabors und der betreffenden Funk- und Fernsehsendungen ist durchweg hervorragend. Infolgedessen könnte der Lehrer in die Rolle des wenig geachteten Vorführers geraten, wenn seine Ausbildung ihn nicht befähigt, Besseres und Persönlicheres zu leisten als die modernen Lehrmittel und die Fernsehsendungen. Den steigenden Anforderungen, die an die Leistungen der Lehrer gestellt werden, entsprechen bisher keine angemessenen Bemühungen um die Ausbildung der Lehrer. Obwohl alle Bundesländer erhebliche Anstrengungen machen, sind die Aussichten auf bessere Qualität durchweg schlecht. Es kommt zu allerlei befristeten Notmaßnahmen und zu provisorischen, für dauerhaft gehaltenen Reformen der Ausbildung. Die Lehrer befürchten aber mit Recht, daß das Ansehen ihres Berufes darunter leiden könnte und daß die Sorge um den Lehrernachwuchs bestehen bleibt. Hier können indes nur Reformen helfen, die aufs Ganze gehen.

Die Lehrerschaft hat nun in langem Ringen durchgesetzt, daß die volle Hochschulreife und das Studium an Anstalten mit Hochschulrang für die Laufbahn des Lehrers vorausgesetzt wird. Nach meinem Vorschlag müßte sie die erste Bedingung aufgeben, aber über die zweite weit hinausgehen. Es war ein Fehler, das Abitur zur Voraussetzung dafür zu machen, Volksschullehrer zu werden. Wer das Abitur gemacht hat, ist zu selten bereit, diesen Beruf zu wählen. Das gilt vor allem für die jungen Männer. Abiturienten sind geprägt vom Vorbild des Studienrates und von der besonderen Art von Begabung, die auf Gymnasium und Universität von einer Generation der Philologen zur nächsten in einer gewissen Inzucht als Ideal weitergegeben wird. Dozenten pädagogischer Hochschulen versichern mir, daß es große Mühe koste, so geformte Studenten für die Lehraufgaben in der Volksschule vorzubereiten.

@ Mein Vorschlag ist, den Zugang zu einem Klasse mit Erfolg absolviert haben; dieses Institut führt als höhere Fachschule in drei Jahren zur bedingten Reife für eine pädago® Die Zulassung zum Studium an dieser Fakultät sollte von einem Betriebspraktikum und von einer zweijährigen Praxis als Lehrer unter Anleitung von Mentoren abhängig gemacht werden. In diesen zwei Jahren sollte der Junglehrer noch nicht die volle Zahl von Stunden unterrichten, sondern sich durch Selbststudium und in Kursen weiterbilden können. Diese beiden Jahre wären ein Teil der vom Pädagogium betriebenen Ausbildung.

® Sie sollte durch die erste Lehrerprüfung abgeschlossen werden, die vor Dozenten des Pädagogiums und Schulaufsichtsbeamten abzulegen wäre. Die Dozenten des Pädagogiums sollten befähigte Volksschullehrer, nur in Ausnahmefällen Studienräte sein.

Der Vorschlag, ein Betriebspraktikum in die Ausbildung des Lehrers einzufügen, muß begründet werden: Der Volksschüler geht meist unmittelbar von der Schulbank in die Praxis des Erwerbslebens, in die Welt der Betriebe. Er soll auf der verlängerten Oberstufe intensiv darauf vorbereitet werden. Können aber Lehrer, die nie längere Zeit in dieser Betriebspraxis gearbeitet haben, die auf ihrem eigenen Bildungsweg immer unter der schützenden Glasglocke irgendeiner Art von Schule geblieben sind, das leisten? Mindestens ein halbes Jahr praktischer Betriebsarbeit sollte deshalb in den Ausbildungsgang jedes Lehrers gehören. Es könnte unmittelbar nach dem Verlassen der Schule oder nach dem ersten Lehrerexamen eingefügt werden. Den Lehrern sollte auch in der späteren Laufbahn die Möglichkeit gegeben werden, hin und wieder in anderen als schulischen Bereichen zu arbeiten. Lehrer sind psychologisch gefährdet, weil sie sich ja ständig in einer Überlegenheitssituation befinden. Ihr Ansehen leidet unter der "Weltfremdheit" ihrer Tätigkeit. Es ist wichtig, dem entgegenzuwirken, und es lohnt die Zeit, die dafür aufgewendet wird.