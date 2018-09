Es verwirrt mich, Mädchen, daß Du es anders erwartet hast. (Danke für Deinen Brief!) Hast du wirklich geglaubt, Du würdest nicht zur Zielscheibe der Gefühle werden – und nicht nur derer dieses einsamen Briefschreibers, sondern auch aller Zeitungsleser, die sich für siebzig Pfennig das Voyeurs-Recht erkaufen? Es war vorauszusehn.

Auch stimmt es ja, wie Du nun also verwirrenderweise erst jetzt erkerinst (ich hatte Dir so viel Unschuld nicht ganz geglaubt): Es ist eine Umgarnung. Was soll ein alter Mann anderes tun als umgarnen? Ein junger präsentiert sich selbst: da bin ich, so bin ich, take it or leave it. Und er tut das nicht einmal als ein Exhibitionist, der sich ausstellt, sondern als ein Narziß, den die Sache gar nicht einmal so sehr interessiert. Mehr hat er nicht; er hat abendfüllend mit dieser hochinteressanten Persönlichkeit, genannt Er Selbst, zu tun. Während unsereiner –! Woraus folgt, daß jede Frau eine Törin ist, die sich mit einem jüngeren Mann einläßt, als ich es bin. Aber das wirst Du leider nicht begreifen.

Daß ich mich damit nicht des Verbrechens des Besserwissens oder gar des Vorhergewußthabens schuldig machen will, versteht sich von selbst. Auch wäre das eine Lüge. Nicht daß mich das störte – aber es wäre eine von der fatalen Spielart, die kurze Beine hat. (Habe ich eigentlich je über Deine Beine gesprochen? Nein, nicht jetzt – es wäre ablenkend in hohem Maß.) Kurze Beine also, denn diese ‚Briefe aus dem Tessin’, unter welcher Spitzmarke der Redakteur sie seinen Voyeurs zum Fraße vorgeworfen hat, was leider eine verfehlte Metapher ist – ach, wohin verliere ich mich, in wie viele krumme Seitengassen versickert mir dieser Satz? Was ich sagen wollte, war ja doch lediglich, daß ich nicht glaubhaft behaupten könnte, diese Briefe brächten nicht auch an meinem Ende emotionell Verwirrendes – auf das ich un-weise reagiere, der Würde meines Alters ungemäß, kurzum: wie ein Literat.

Es handelt sich darum, daß die Sackgassen-Existenzen hier unten in den kurzen Pausen zwischen Bridge und Bridge aufs Rätselraten verfallen sind; auf das Erraten des Rätsels, wer nun also diese „Briefe“ geschrieben habe. Sie haben auch schon einige Lösungen, und daß alle auf alle anderen verfallen sind und auf mich nicht ein einziger: warum es leugnen, daß mich das bedrückt? Anonym, gewiß; aber welcher Anonyme ist je anonym gewesen ohne die Hoffnung, daß eine jubelnde Menge ihn, indes er unglaubwürdig „oh nicht doch“ murmelt, aus dem Dachstübchen mit Weinlaub im Haar auf den Marktplatz zerrt? Um es ausnahmsweise ernsthafter auszudrücken: daß nicht ein Schwein in diesem ganzen Kanton oder sonstwo auf den Gedanken verfällt, ich könnte der Autor sein, hat man dafür gelebt? (Wofür hat man gelebt?)

Schlimm genug. Was das Schlimme so peinlich macht („peinlicherweise falsch angesiedelt“, nennte es der Umschwänzler in Deinem Lieblingsblatt mit dem damenfrisörlichen nom-deplume) – was es peinlich macht ist, daß der, dem man hier die Autorschaft am häufigsten nachsagt, sie perfiderweise so unglaubwürdigen Tonfalles leugnet, daß sein Dementi wie eine pfiffige Bejahung wirkt. Man sollte darüberstehen, gewiß. Weisheit, Würde, gewiß. Man steht auch darüber – wenn man sich ernsthaft ins Auge blickt. Aber wie oft blickt sich unsereiner ernsthaft ins Auge? Wie oft kann er es sich leisten, ohne daß ihn die große Melancholie befällt?

Ja: warum die Ernte gerade ihm? Er sei mir widerlich, erwähnte ich unlängst. Er bewies darauf in einem Brief an die Zeitung, es stimme nicht, er sei mir nicht widerlich. Aber er irrt, er irrt.

Statt dessen – was? Die Briefe. An den ungenannt-sein-wollenden Autor. Über die Redaktion. Zwei dürftige Dutzende. Und das hier ist ja wohl die Gelegenheit, der Dame in Bayern herzlich zu danken, die mir auf so menschliche und gläubige Weise in meiner Einsamkeit Trost zuspricht. Wie recht sie hat. Solchem Troste wäre man offen, wäre man nicht so sehr ein Sünder, der es nicht lassen kann.