Eines der letzten Filialunternehmen des großdeutschen Nationalismus soll unter den Hammer kommen. Nachlaßverwalter sind die Innenminister der Länder: Im Mai 1961 verfügten sie das Verbot der beiden tragenden Vereinigungen der Ludendorff-Bewegung. Seitdem liegt die Bewegung, die laut Ministerialverfügung gegen die verfassungmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet war, in Agonie. Sterben wird sie noch lange nicht; ihre Anhänger versuchen mit allen legalen Mitteln, sie am Leben zu erhalten. Vor über zwanzig Verwaltungsgerichten klagen die Ludendorffer zur Zeit mit unterschiedlichem Erfolg gegen die Länder, um die Aufhebung des Verbotes zu erzwingen. Sie kämpfen um das Vermächtnis des Generals a. D. Erich Ludendorff, den sie den „Feldherrn“ nennen.

Am wichtigsten ist für sie der Prozeß, der zur Zeit beim Münchener Verwaltungsgericht schwebt. Beide Organisationen der Bewegung haben ihren Sitz in Bayern: der „Verlag Hohe Warte“ in Pähl am Ammersee, der „Bund für Gotterkenntnis (Ludendorff) e. V.“ in Tutzing. Für die Ludendorffer ist es deshalb Ehrensache, wenigstens in München ein günstiges Urteil durchzusetzen. Und auch Staatsanwalt Dr. Walter als Vertreter der Gegenseite meint: „Angesichts des lokalen Bezugs legen wir besonderen Wert auf einen raschen grundsätzlichen Spruch des zuständigen bayrischen Gerichts.“

In der Verfügung vom Mai 1961, die durch gemeinsamen Beschluß der Innenminister zustandekam, wird den beiden Organisationen vorgeworfen, sie verfolgten nach wie vor die politischen Kampfziele Ludendorffs, wie sie der „Feldherr“ 1927 formuliert hatte: „Ich erstrebe ein wehrhaftes und freies Großdeutschland unter starker sittlicher Staatsgewalt, das dem Volke dient, es einig mit der Heimaterde verbindet und ihm die geschlossene Einheit von Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft gibt... Im Innern gilt der Kampf dem Judentum, das durch Freimaurerei und Marxismus die Weltherrschaft erstrebt.“

Die Errichtung eines solchen Staates bezeichnete Ludendorff als „deutsche Volksschöpfung“. Was darunter genau zu verstehen sei, erläuterte seine Frau Dr. Mathilde Ludendorff 1939, in ihrer Schrift „Und Du liebe Jugend?“: „Deutsches Gotterkennen, das den Sinn des Menschenlebens enthüllt, kann den Deutschen mit seinem Volke in einer unlöslichen Volks- und Schicksalsgemeinschaft verwurzeln und Rasse erhalten. Das wollen wir Antisemiten ...“

Ludendorff fühlte sich als Weltrevolutionär, er propagierte die „Befreiung der Völker aus Priesterhand und Judenhand“, die Abschaffung der „undeutschen Zeitkrankheiten des Parlament tarismus und Bürokratismus“, das Führerprinzip. Apodiktisch verkündete er: „Einen anderen Weg, als wir weisen, gibt es nicht!“

Hitler war anderer Meinung. Im Zuge der politischen Flurbereinigung verbot er Ludendorffs Kampfbund, gewährte jedoch der rein philosophischen Organisation die Gleichberechtigung mit den christlichen Kirchen.