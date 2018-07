Mit einem Auftragspolster, das die Beschäftigung des Unternehmens für nicht weniger als zwei Jahre sichert, kann die Deutsche Babcock und Wilcox-Dampfkesselwerke AG, Oberhausen, der nächsten Zukunft getrost entgegensehen. Damit ist das Unternehmen, dessen Kapital zu etwa 40 bis 50 Prozent bei der englischen Babcock liegt, in einer recht glücklichen Lage. Das umfangreiche Auftragsvolumen rechtfertigt den Wachstumsoptimismus der deutschen Babcock-Gruppe, deren Verwaltung alle unternehmerischen Entscheidungen auf eine anhaltende Expansion abgestellt hat. Babcock wird sich nicht mehr ausschließlich auf das traditionelle Tätigkeitsfeld, den Dampfkessel- und Rohrleitungsbau, beschränken. Die Oberhausener Verwaltung ist bemüht, dem Unternehmen „eine breitere Basis“ zu geben.

Erste Erfolge sind bereits erkennbar: In aller Stille hat sich die Babcock-Gruppe arrondiert; zahlreiche Töchter, genaugenommen Enkeltöchter – denn die Neuerwerbungen bzw. -gründungen gehören fast ausnahmslos der einzigen Babcocktochter, der Heimfried GmbH – haben die Konzernpalette farbiger gestaltet. Ein Vorgang übrigens, der – wie in Oberhausen jetzt erklärt wurde – noch nicht abgeschlossen ist. Betriebliche Dezentralisation heißt das Stichwort bei Babcock, und unter dieser Devise reichen die Interessen des Konzerns inzwischen vom Baustoff- und Elektrohandel über die Produktion von Armaturen, Pumpen, Maschinen, Feuerungsanlagen, Bauelementen für den Fertigbau bis hin zu den angestammten Tätigkeitsbereichen, die auch in Zukunft das Rückgrat des Konzerns bleiben werden.

Der Konzernfremdumsatz wurde im Geschäftsjahr 1962/63 um 7,4 Prozent auf 436 Millionen DM ausgeweitet. Auf 285,3 (270,7) Millionen erhöhte sich der Umsatz der Muttergesellschaft.

Natürlich spürt man auch bei Babcock trotz der nach wie vor günstigen Gesamtentwicklung den schärfer werdenden Wettbewerb. Allerdings blieb die Ertragslage der Gesellschaft davon – jedenfalls bisher – unberührt. Das Unternehmen legt nicht nur eine „ganz gute“ Bilanz, sondern ebenso auch eine recht ansehnliche Ertragsrechnung vor. Die Dividende von 14 Prozent auf das 36 Millionen betragende Grundkapital ist nicht eben üppig bemessen. Fast der gleiche Betrag, der für die Ausschüttung der Dividende erforderlich ist, wird offen in die Rücklagen eingestellt, die um 5 Millionen DM aufgestockt werden. Die Auskunft der Verwaltung, daß von dem als periodenecht bezeichneten Ertragssteueraufwand in Höhe von 14,55 (14,49) Millionen DM rund 60 Prozent auf die Körperschaftssteuer entfallen, läßt darauf schließen, daß es bei dieser offenen Reservenbildung nicht allein geblieben ist. Nmn