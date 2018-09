Inhalt Seite 1 — Die letzte Bilanz des Krieges Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie groß die Belastung der Steuerzahler durch den verlorenen Krieg insgesamt ist, läßt sich nicht annähernd genau schätzen. Man weiß nur, daß über den Bundeshaushalt bisher rund 290 Milliarden DM an Leistungen auf Grund der Kriegsfolgengesetze erbracht worden sind. Bis zum Auslaufen des Lastenausgleichs (1971) werden nochmals weit mehr als 50 Milliarden zu zahlen sein, nämlich allein beim Lastenausgleich über 40 Milliarden, für die Wiedergutmachung 13 Milliarden.

Das ist aber noch nicht alles: es fehlt nämlich bis heute die gesetzliche Grundlage für die abschließende Regulierung einiger offener Posten auf der Liste der Kriegsfolgeschäden. Dabei handelt es sich insbesondere um die Verluste, die durch die Wegnahme von Auslandsvermögen und durch die Demontagen der ersten Nachkriegsjahre entstanden sind. Über die Höhe dieser Reparationsschäden besteht trotz mannigfacher Bemühungen noch immer keine rechte Klarheit. Noch weniger ist eine Übereinstimmung darüber zu erreichen, welche Belastungen aus der Regulierung dieser Schäden auf den Bundeshaushalt während der nächsten Jahre oder Jahrzehnte zukommen könnten.

Nach der Regierungsvorlage (Bundestagsdrucksache 1456) soll für die auf gut 22 Milliarden RM geschätzten Verluste eine Entschädigung von 925 Millionen DM gezahlt werden. Die Belastung für den Bundeshaushalt würde sich freilich um 775 Millionen (auf insgesamt 1,7 Milliarden also) erhöhen, und zwar im wesentlichen deshalb, weil – rückwirkend von 1953 an – eine Verzinsung von 4 Prozent auf die Abfindungssummen gewährt werden soll. Die Auszahlung soll 1964 und 1965 mit geringen Anfangsbeträgen beginnen und dann für 1966 bis 1969 jährlich etwa 400 Millionen ausmachen; spätestens 1979 soll die Angelegenheit abgeschlossen sein.

Eine Gegenüberstellung der beiden Zahlen – 22 Milliarden Verluste, knapp eine Milliarde Entschädigungsleistungen „netto“, das heißt ohne Zinsen – zeigt bereits, wie stark der im Bundesfinanzministerium ausgearbeitete Entwurf die Forderungen der Geschädigten zusammenstreichen will. Das wird im wesentlichen dadurch bewirkt, daß die Regulierung nach dem Prinzip des Lastenausgleichs erfolgen soll. Das bedeutet zunächst einmal, das alle juristischen Personen leer ausgehen müßten. Damit würden zwei Drittel der angemeldeten oder geschätzten Entschädigungsansprüche, nämlich rund 15 Milliarden, unter den Tisch fallen.

Die verbleibenden Ansprüche (7 Milliarden) erfahren eine weitere Kürzung durch die Vornahme eines Vermögensvergleichs Vorkriegszeit – Nachkriegszeit, wonach die Entschädigungsforderungen derjenigen entfallen, die ihr Vermögen über die Kriegsjahre hinweg haben erhalten können. Ferner wird nicht der Verkehrswert der weggenommenen Wirtschaftsgüter als entschädigungsfähig anerkannt, sondern lediglich deren steuerlicher Einheitswert: ein Verfahren, das insbesondere bei Verlusten an Auslandsvermögen zu großen Härten führt. Schließlich kommt die stark degressive Staffelung der Entschädigungsleistungen zum Zuge. Sie wirkt sich so aus, daß für einen mit 5 000 DM anerkannten Schaden 4 800 DM ausgezahlt werden, für einen Schaden von 50 000 DM aber nur etwa 17 000 DM; bei einem als entschädigungsfähig bezeichneten Verlust von 500 000 DM beträgt die Abfindungssumme rund 50 000 DM, und bei 5 Millionen nur noch knapp 350 000 DM.

Wenn es in den nächsten Tagen zur ersten Lesung der Regierungsvorlage im Bundestag kommt, wird zugleich über einen „Gegenentwurf“ zu beraten sein, nämlich über die Bundestagsdrucksache 1762. Dieser Initiativentwurf sieht die Entschädigung „von Reparations-, Restitutions- und Rückerstattungsschäden“ vor (während die Regierungsvorlage bezeichnenderweise nur von einer „Abgeltung“ dieser und einiger ähnlicher Schäden spricht). Der Gegenentwurf ist in einem kleinen Arbeitskreis von CDU/CSU- und FDP-Abgeordneten entstanden; er trägt die Unterschriften von 115 Abgeordneten beider Fraktionen. Nach dem führenden Kopf des Arbeitskreises, nämlich dem CDU-Abgeordneten Justizrat Weber (Koblenz), wird der Initiativentwurf vielfach als „Weber-Entwurf“ bezeichnet.

Die beiden Entwürfe gehen in allen wesentlichen Punkten von völlig verschiedenen Prinzipien aus. Der entscheidende Punkt ist, daß der Weber-Entwurf den durch Reparationsmaßnahmen – insbesondere Demontagen im Inland, Vermögenswegnahme im Ausland – Betroffenen einen Rechtsanspruch auf Entschädigung zubilligt. Dabei soll nach den Regeln des Enteignungsrechts (letztlich nach Artikel 14 des Grundgesetzes) verfahren werden, die besagen, daß die Entschädigung „angemessen“ sein muß. Der Regierungsentwurf dagegen bestreitet das Vorliegen eines solchen Rechtsanspruches; er will den Reparationsgeschädigten lediglich den Anspruch auf eine nach sozialen Erwägungen bemessene Hilfe zuerkennen: nach dem Vorbild und Muster des Lastenausgleichs also. Alle Ansprüche, die von juristischen Personen – insbesondere von Aktiengesellschaften, Gesellschaften mbH, Stiftungen, Kolonialgesellschaften – geltend gemacht werden, sollen nicht zum Zuge kommen.