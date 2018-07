Die mimischen Studien der Kamerateams des österreichischen Fernsehens in Innsbruck wurden zu einem erregenden Kapitel der Psychologie des Menschen in extremen Situationen. Schonungslos wurden die Gesichter der Olympiakämpfer in den entscheidenden Sekunden in Großaufnahme gezeigt, in jenen Sekunden, die für sie nicht nur Augenblicke der höchsten Konzentration, sondern auch Augenblicke der größten Einsamkeit sind, obwohl Zehntausende ihnen zuschauen. Die Teleobjektive gingen bis auf Porennähe heran, um den „human touch“ zu vermitteln, der etwas von der Schärfe des Sezierens besaß. Noch vor einem halben Menschenalter wäre die Entrüstung über solche Art Indiskretion allgemein gewesen. Aber heute, wo Scheu und Scham sich verflüchtigt zu haben scheinen, nimmt man beinahe genüßlich im Polstersessel an diesem unerbittlichen Bloßlegen der innersten „Intimsphäre“ teil. Mit der ganzen Kälte, die sonst nur dem wissenschaftlichen Experiment anhaftet, wird der letzte Schleier zerrissen und der letzte Seelenwinkel ausgeleuchtet.

Fast brutal weidete sich die Kamera am Versagen eines Weltmeisters, des französischen Medizinstudenten Alain Calmat. Der genaue Beobachter konnte schon vor dem ersten Schritt, ehe die Musik überhaupt einsetzte, erkennen, daß Calmat verloren war. Von der Erregung völlig übermannt, hatte er sogar die Kontrolle über seine mimische Muskulatur, die sich spontan zu kontrahieren begann, verloren. Wie sollten da die so komplizierten Muskelkoordinationen bei den Doppel- oder gar Dreifachsprüngen noch reibungslos funktionieren. Nach seinen Stürzen, die unausweichlich waren, wurde der Franzose von Zuckungen seiner Gesichtsmuskulatur geradezu geschütteilt. Die ganze Grausamkeit des Sports trat in diesem erbarmungslosen Absturz aus dem Himmel des erhofften Sieges in den Orkus der Niederlage zutage.

Aber welch prägende moralische Kraft besitzt auch wiederum der Sport, der wirklich mehr ist als nur Volksbelustigung. Dieser bis ins Mark getroffene junge Mann sucht seinen Bezwinger auf, beglückwünscht ihn herzlich und weint sich an seiner Brust aus. Und was für ein Vorbild, was für ein tadelloser Sportsmann vom Scheitel bis zur Sohle ist dieser Sieger. Bescheiden, fast demütig nimmt er den höchsten Preis des Sportes, die Goldmedaille entgegen. Die riesigen Geldsummen der Manager der Eisrevuen vermögen ihn nicht zu locken; schöne Sportbauten will er einmal schaffen, das ist der Traum des Manfred Schnelldorfer.

Beim Sprunglauf schaute man in gröbere, unkompliziertere Gesichter. Aber auch bei ihnen spiegelte sich die ganze ungeheure Spannung vor dem Sturz in die Tiefe in vielfältiger Abwandlung wider.

Ganz anders wirkte dagegen das Antlitz des erschöpften Menschen bei den Skilangläufern. Nicht wenige Zuschauer am Fernsehschirm erschraken. Leichenblaß, wie von schwerster Krankheit gezeichnet, kamen manche Läufer nach der fürchterlichen Strapaze ins Ziel. Nicht der Schlaf, sondern die Erschöpfung ist der Bruder des Todes und dieses merkwürdige memento mori war es vielleicht, was erschütterte.

Aber hier gaukelt die scheinbar so unbestechliche Kamera dem Betrachter eine tödliche Gefahr vor, die in Wirklichkeit nicht existiert. Nur für eine kurze Frist stoßen im menschlichen Organismus die Anpassungsmechanismen an extreme Belastungen in jene pathologischen Bereiche vor, die erschauern lassen. Bald setzen die wohltätigen Erholungsvorgänge ein und das Leben hat wieder ganz sein Recht. A. M.